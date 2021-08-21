Türk Telekom iş ilanları ve iş başvurusu! Türk Telekom güncel açık kadrolar ve istenen şartlar! Başvurular için…

Türk Telekom iş ilanları ve iş başvurusu arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Türk Telekom güncel açık kadrolar ve istenen şartlar ile ilgili bilgi edinmek isteyen vatandaşlar haberimizden tüm bilgilere ulaşabilir. Türk Telekom personel alımında güncel açık kadroların hangileri olduğu, hangi niteliklerin arandığına dair detaylar haberimizin içeriğinde yer alıyor.
TÜRK TELEKOM AÇIK KADROLAR
Mobil Erişim Kalite Güvence Kıdemli Uzmanı
CS Core Senior Engineer
Siber Güvenlik Olay İzleme ve Analiz Uzmanı
Yasal Uyum Yönetimi Uzmanı
Senior Business Analyst (Digital CRM Agile Solutions)
Performans Ölçüm Sistemleri Kıdemli Uzmanı
Ar-Ge Yazılım Mühendisi (Uzman Yardımcısı)
Kıdemli Sızma Testi Uzmanı
Erişim Sistemleri Planlama ve Kurulum Uz./Kıd. Uz.
Intranet ve Wifi Operasyonları Kıdemli Uzmanı
SAP Business Analyst
Siber Atak Savunma Uzmanı/Kıdemli Uzmanı
Mobil Veri Kıdemli Uzmanı
Kanal Kazançları Uzmanı
SOC Analisti