Türk Telekom iş ilanları ve iş başvurusu! Türk Telekom güncel açık kadrolar ve istenen şartlar! Başvurular için…

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TÜRK TELEKOM PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Her kadro için farklı nitelikler aranıyor, linkten detayları görebilirsiniz. Mobil Erişim Kalite Güvence Kıdemli Uzmanı şartları:

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun (Elektrik, Elektronik, Haberleşme ya da benzer bölümlerden mezun),

Mobil Erişim Şebeke konularında en az 5 yıl tecrübeli,

GSM, UMTS, LTE teknolojileri için en az 5 yıl Mobil Erişim Şebeke Tecrübesi,

Takım çalışmasına yatkın,

MS Office Uygulamalarına hakim,

Programlama bilmesi tercih edilir,

Big data analiz konusunda deneyimli,

İyi derecede (yazılı/sözlü) İngilizce bilgisi olan,

Yeni teknolojiler konusunda araştırmacı olan ve mevcut ekipman ve tool'lara hakim olan,

İletişim ve sunum becerileri yüksek,

Bölümler arası projelerde etkin görev alan, büyük resmi görebilen ve ilgili ekipleri yönlendirebilen,

Çok yönlü çalışmaya yatkın, iş önceliklendirmesini iyi yapabilen, zaman baskısı altında iş çıktılarında verim sağlayabilen,

Problem çözümünde yaratıcı ve analitik bakış açısı olan,

Hızlı değişime uyum sağlayan ve değişimlerdeki fırsatları değerlendirip fark yaratan,

İç ve dış partilerle etkin iletişim kurup, geliştirebilen.

