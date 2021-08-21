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    • Memurlar
    • 21.08.2021 16:31
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    • 21.08.2021 16:31
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    Türk Telekom iş ilanları ve iş başvurusu! Türk Telekom güncel açık kadrolar ve istenen şartlar! Başvurular için…

    İş arayan binlerce kişi kurum ve kuruluşların güncel ilanlarını yoğun bir şekilde araştırıyor. Özellikle telekomünikasyon alanında kariyer hedefleyenler hangi kadrolara personel alımı yapılacağını, şartların ne olduğunu merak ederek sorgulamaya başladı. Türk Telekom güncel açık kadrolar ve istenen şartlar haberimizde yer alıyor. Peki nitelikleri karşılayan vatandaşlar Türk Telekom personel alımı başvurusunu nereden, nasıl yapacak? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Türk Telekom iş ilanları ve iş başvurusu!

    Türk Telekom iş ilanları ve iş başvurusu arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Türk Telekom güncel açık kadrolar ve istenen şartlar ile ilgili bilgi edinmek isteyen vatandaşlar haberimizden tüm bilgilere ulaşabilir. Türk Telekom personel alımında güncel açık kadroların hangileri olduğu, hangi niteliklerin arandığına dair detaylar haberimizin içeriğinde yer alıyor.

    TÜRK TELEKOM AÇIK KADROLAR

    Mobil Erişim Kalite Güvence Kıdemli Uzmanı
    CS Core Senior Engineer
    Siber Güvenlik Olay İzleme ve Analiz Uzmanı
    Yasal Uyum Yönetimi Uzmanı

    Senior Business Analyst (Digital CRM Agile Solutions)
    Performans Ölçüm Sistemleri Kıdemli Uzmanı
    Ar-Ge Yazılım Mühendisi (Uzman Yardımcısı)
    Kıdemli Sızma Testi Uzmanı
    Erişim Sistemleri Planlama ve Kurulum Uz./Kıd. Uz.
    Intranet ve Wifi Operasyonları Kıdemli Uzmanı
    SAP Business Analyst
    Siber Atak Savunma Uzmanı/Kıdemli Uzmanı
    Mobil Veri Kıdemli Uzmanı
    Kanal Kazançları Uzmanı
    SOC Analisti

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        TÜRK TELEKOM PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Her kadro için farklı nitelikler aranıyor, linkten detayları görebilirsiniz. Mobil Erişim Kalite Güvence Kıdemli Uzmanı şartları:

        Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun (Elektrik, Elektronik, Haberleşme ya da benzer bölümlerden mezun),
        Mobil Erişim Şebeke konularında en az 5 yıl tecrübeli,
        GSM, UMTS, LTE teknolojileri için en az 5 yıl Mobil Erişim Şebeke Tecrübesi,
        Takım çalışmasına yatkın,
        MS Office Uygulamalarına hakim,
        Programlama bilmesi tercih edilir,
        Big data analiz konusunda deneyimli,
        İyi derecede (yazılı/sözlü) İngilizce bilgisi olan,
        Yeni teknolojiler konusunda araştırmacı olan ve mevcut ekipman ve tool'lara hakim olan,
        İletişim ve sunum becerileri yüksek,
        Bölümler arası projelerde etkin görev alan, büyük resmi görebilen ve ilgili ekipleri yönlendirebilen,
        Çok yönlü çalışmaya yatkın, iş önceliklendirmesini iyi yapabilen, zaman baskısı altında iş çıktılarında verim sağlayabilen,
        Problem çözümünde yaratıcı ve analitik bakış açısı olan,
        Hızlı değişime uyum sağlayan ve değişimlerdeki fırsatları değerlendirip fark yaratan,
        İç ve dış partilerle etkin iletişim kurup, geliştirebilen.
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        Haberler Memurlar Türk Telekom iş ilanları ve iş başvurusu! Türk Telekom güncel açık kadrolar ve istenen şartlar! Başvurular için…
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