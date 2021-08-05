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    • Memurlar
    • 05.08.2021 10:37
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    • 05.08.2021 10:37
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    İŞKUR TYP alımları ne zaman, başladı mı? MEB TYP başvuru şartları nedir, nasıl yapılır 2021? Temizlikçi, güvenlik görevlisi...

    İŞKUR TYP alımları ne zaman yapılacak? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Milyonlarca kişiye iş kapısı olan Türkiye İş Kurumu, temizlikçi ve güvenlik personeli için belli tarihlerde başvurular açıyor. Bu bağlamda vatandaşlar tarafından, İŞKUR TYP başvuruları ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) temizlik ve güvenlik personeli alımı için başvuruların ne zaman başlayacağı araştırılmaya başlandı. Peki; İŞKUR TYP başvurularI nasıl yapılıyor? 2021 İŞKUR TYP alımı için şartlar neler? İşte konu hakkında detaylı bilgiler ve İŞKUR güncel ilanlar!

    takvim.com.tr
    İŞKUR TYP alımları ne zaman başladı mı?

    İŞKUR TYP okul başvuruları ne zaman? Sorusu gündemde merak edilip araştırılmaya başlandı. Birçok adayın istihdamını sağlayan bir hizmet olan TYP Personel alımı ilgili sektörlerde işçi alımı yapmaktadır. Bu kapsamda vatandaşlar tarafından, İŞKUR TYP başvuruları ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) temizlik ve güvenlik personeli alımı için başvuruların ne zaman başlayacağı araştırılmaya başlandı. Peki; İŞKUR TYP başvurularI nasıl yapılıyor? 2021 İŞKUR TYP alımı için şartlar neler? İşte konu hakkında detaylı bilgiler ve İŞKUR güncel ilanlar!

    İŞKUR TYP OKUL BAŞVURULARI NE ZAMAN 2021?

    İŞKUR üzerinden alımlar için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Alımlara ilişkin açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

    İŞKUR TYP BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Birçok adayın faydalandığı bir hizmet olan TYP Personel Alımı kapsamında yine birçok ilde adaylar ilgili sektörde istihdam edilmektedir. Buna göre programa başvuru yapmak isteyen adayların sağlaması gereken şartlar arasında,

    Türk vatandaşı olmak,
    İŞKUR'a kayıtlı olmak,
    18 yaşını bitirmiş olmak,
    Emekli olmamak,
    Emekli, yetim ya da malul maaşı almıyor olmak,
    açık öğretim ve açık lise öğrencileri hariç örgün eğitimde öğrenci olmamak,
    şartlarını adayların sağlanması istenmektedir.

        NASIL BAŞVURULUR?

        Adayların ilanlar sona ermeden başvuru yapmaları gerekmektedir. Çevre temizliği görevinde istihdam edilecek olan adayların ilgili ilana başvurmak için İŞKUR üzerinden kaydolarak başvuru yapmaları gerekmektedir. Herhangi bir eğitim, deneyim ya da diğer özel şartların aranmadığı ilanlara temel şartları sağlayan herkes başvurabilmektedir.

        İlgili ilanlara erişmek, başvuru yapmak ve diğer TYP kadro ilanlarını görmek için aşağıda yer alan linki kullanabilirsiniz.

        https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypArama.aspx

        2021 TYP İlanları Ne Zaman Yayınlanır?

        TYP kapsamında istihdam edilen adaylar farklı alanlarda istihdam edilmekte olup bu alanlara yönelik açılacak olan yeni ilanlar İŞKUR tarafından belirlenmektedir. 2020 yılında Pandemi sebebi ile bir çok alımlarda kısıtlanma yapılmış olup özellikle okulların açıkmaması nedeni ile Toplum Yararı Programı adı altında alımlar yapılmadı. Ancak Yüz Yüze eğitimin başlaması ile birlikte Milii Eğitim Bakanlığında yeni alımların yapılması ön görülmektedir.

        Şu anki Virüs tablosuna ve normalleşme sürecine bakıldığında ise yeni alımların Eylül 2021 yapılması bekleniyor.

        TYP HANGİ ALANLARDA UYGULANMAKTADIR?

        Çevre temizliği
        Kamusal altyapının yenilenmesi
        Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi
        Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bakım onarım ve temizlik işleri yapılması
        Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması
        Ağaçlandırma
        Park düzenlemeleri
        Vadi ve dere ıslahı
        Erozyon engelleme çalışmalarıt
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