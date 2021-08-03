Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) polis alımı hakkında yapılan son duyurular merak ediliyor. Alım olduğuna dair Polis Akademisi Başkanlığı (PA) tarafından yapılacak duyuru heyecanla bekleniyor. Peki, POMEM polis alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 28. Dönem POMEM başvuruları başladı mı? İşte son duyurular
POLİS ALIMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? POMEM 28. DÖNEM...
28. Dönem POMEM polis alımlarının başlayacağı tarih henüz netlik kazanmadı. Açıklama geldiği anda haberimizin içerisinde yer alacaktır.
İşte başvuru şartları;
BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
a) T.C. vatandaşı olmak,
b) Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2019 veya 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)
ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2019 veya 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)
Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.