Nasıl polis olunur? Polis olmak için şartlar neler? PMYO başvuruları nasıl ve nereden yapılıyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Polis Akademisi tarafından yapılan duyuruları takip ederek ve alım dönemlerinde başvuruda bulunmak gerekiyor. Bunun için belli başlı şartları taşıyor olmak gerek. İşte polis olmak isteyenler için şartlar...
POLİS NASIL OLUNUR, BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
TYT puanı 150 ve yukarısında olanlar PMYO alım ilanlarına başvuruda bulunabiliyorlar.
T.C. vatandaşı olmak
18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak.
Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.
Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.
Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak.
Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak.
Ve alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak şeklinde sıralanıyor.
PMYO nedir?
PMYO: Polis Meslek Yüksekokulu, kelimelerinin kısa yazılışıdır.
PMYO: Emniyet Teşkilatının polis memuru ihtiyacını karşılamak üzere ön lisans düzeyinde eğitim-öğretim ve uygulama yapan Polis Akademisi Başkanlığına bağlı parasız yatılı ve resmi üniformalı yükseköğretim kurumlarıdır.
PMYO'ların görev, çalışma esas ve usulleri Polis Yüksek Öğretim Kanunu, Polis Akademisi Yönetim Birimleri Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği, Polis Akademisi Polis Meslek Yüksek Okulları Yönetim Birimleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği, Polis Meslek Yüksek Okulları Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliği ile düzenlenmiştir.