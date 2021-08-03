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    • Memurlar
    • 03.08.2021 16:28
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    • 03.08.2021 16:33
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    Nasıl polis olunur? Polis olmak için şartlar neler? PMYO başvuruları nasıl ve nereden yapılıyor?

    Gündemde binlerce kişi tarafından yoğun bir şekilde Nasıl polis olunur? Polis olmak için şartlar neler? Sorularının yanıtları araştırılıyor. Polis olma hayaliyle yanıp tutuşan vatandaşlar Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi Başkanlığı’ndan gelen güncel alım duyurularını yakından takip ediyor. Peki PMYO başvuruları nasıl ve nereden yapılıyor? Belirlenen şartları taşıyor olmanın yanı sıra yapılacak sınavdan da başarılı not almak son derece önemlidir. İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Nasıl polis olunur?

    Nasıl polis olunur? Polis olmak için şartlar neler? PMYO başvuruları nasıl ve nereden yapılıyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Polis Akademisi tarafından yapılan duyuruları takip ederek ve alım dönemlerinde başvuruda bulunmak gerekiyor. Bunun için belli başlı şartları taşıyor olmak gerek. İşte polis olmak isteyenler için şartlar...

    POLİS NASIL OLUNUR, BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    TYT puanı 150 ve yukarısında olanlar PMYO alım ilanlarına başvuruda bulunabiliyorlar.

    T.C. vatandaşı olmak

    18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak.

    Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.

    Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

    Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak.

    Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak.

    Ve alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak şeklinde sıralanıyor.

    PMYO nedir?

    PMYO: Polis Meslek Yüksekokulu, kelimelerinin kısa yazılışıdır.

    PMYO: Emniyet Teşkilatının polis memuru ihtiyacını karşılamak üzere ön lisans düzeyinde eğitim-öğretim ve uygulama yapan Polis Akademisi Başkanlığına bağlı parasız yatılı ve resmi üniformalı yükseköğretim kurumlarıdır.

    PMYO'ların görev, çalışma esas ve usulleri Polis Yüksek Öğretim Kanunu, Polis Akademisi Yönetim Birimleri Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği, Polis Akademisi Polis Meslek Yüksek Okulları Yönetim Birimleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği, Polis Meslek Yüksek Okulları Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliği ile düzenlenmiştir.

        Polis Meslek Yüksekokulları başvuru şartları nelerdir?

        Polis Meslek Yüksekokulu öğrencisi olabilmek için; Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliği'nin 5. maddesi gereği Yüksekokullara, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 10 uncu maddesinde belirtilen eğitim kurumlarından (Lise ve dengi okullardan) mezun olmak,

        PMYO Giriş Yönetmeliğinin 8. maddesi gereği; "18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş geçerli olmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ekim tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, bayan ve askerlik yapmayan erkek adaylar için 24 yaşından, askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için ise 26 yaşından gün almamış olmak."

        Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılacak olan üniversiteye giriş sınavından istenilen puanı almış olmak, Polis Akademisi Başkanlığınca yapılan Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavında ve ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılacak PMYO Sınavında başarılı olmak şartları aranmaktadır.
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