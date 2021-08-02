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    • Memurlar
    • 02.08.2021 17:37
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    • 02.08.2021 17:37
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    Memur olma hayali kuranlara müjde! En az lise mezunu 37 hastane personeli alınacak! Başvurular için aranan şartlar…

    Binlerce kişi memur olma hayaliyle yanıp tutuşuyor, kamu kurum ve kuruluşlarının açılan boş kadrolarını yakından takip ediyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi bünyesinde sözleşmeli personel alınacağının duyurulmasının ardından gündemde büyük yankı uyandırdı ve başvuruların nasıl yapılacağı, istihdam yapılacak kişilerde aranan şartların neler olduğu gibi bilgiler yoğun bir şekilde araştırılır oldu. En önemli şartlardan biri en az lise mezunu olması oluyor, işte diğer tüm detaylar…

    takvim.com.tr
    Memur olma hayali kuranlara müjde!

    Kamu kurum ve kuruluşlarında kariyer hedefleyenler personel alımı ilanlarını yakından takip ediyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi bünyesinde sözleşmeli personel alınacak kişilerin ilanlarında ortaöğretim, önlisans ve lisans şartları yer alıyor. Özellikle sağlık alanında çalışmak isteyenler yapılacağı olan sağlık personeli alımı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi bünyesinde hemşire kadrosuna alınacak olan kişilerin başvurularına dair tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

    Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden:

    SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ) ALIM İLANI

    Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek 2 inci maddenin (B) fıkrasına göre; Lisans 2020 KPSS (B) grubu, Ön Lisans ve Ortaöğretim 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere toplam 37 Sözleşmeli Personel (4/B) alınacaktır.

    BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

    Genel Şartlar:
    - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.
    - KPSS B grubu sınavlarından; Lisans mezunları için 2020 KPSS P3 puanı, Ön lisans mezunları için 2020 KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS P94 puanı esas alınacaktır.

        Özel Şartlar:
        - Tercih edilecek pozisyonun hizasında yer alan şartları taşıyor olması.
        - Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması.
        - Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
        - Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmü gereğince başvuru yapamazlar. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenler yerleşmeye hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

        BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

        - Başvuru işlemleri ilanın Resmî Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde yapılabilecektir.
        - Adayların https://4bilan.comu.edu.tr/ adresinden başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir.
        Şahsen veya posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
        - Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona başvuru yapamayacaktır.
        - Başvuru süresince mevcut başvuruda güncelleme yapılabilecek olup tüm sorumluluk kişiye aittir. (Yanlış/Eksik belge yükleme, farklı mezuniyetle başvurma, yanlış pozisyona başvurma vb.)
        - Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacaktır. İlgili pozisyon için istenen KPSS puan türü ve yılı uygun olmayan adaylar başvuru yapamayacaktır.

        - Lise mezuniyet belgelerinin başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir. Yükseköğretim Mezuniyet Belgeleri ise YÖKSİS kayıtlarından çekilecektir. YÖKSİS kayıtlarında yer almayan Yükseköğretim Mezuniyet Belgeleri için adaylar mezun olduğu Üniversite ile iletişime geçerek mezuniyet kayıtlarını YÖKSİS'e eklettirdikten sonra başvuru yapabileceklerdir.
        - Adaylar deneyim için e-Devletten alacakları barkodlu SGK Hizmet Dökümünü (Meslek kodunu gösterir) veya Kurumundan alacağı çalışma süresini ve unvanını açıkça belirtir ONAYLI çalışma belgesini yüklemeleri gerekmektedir. Staj süreleri mesleki deneyim olarak kabul edilmeyecektir.
        - Sertifika istenilen pozisyonlar için; ilan başvuru süresi içinde alınan sertifikalar kabul edilmeyecektir.
        - Başvuru süresi içerisinde ilan edilen pozisyonlar için herhangi bir ön değerlendirme yapılmayacaktır. İlan süresi bitimi itibariyle her bir pozisyon için KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak başvurular kontrol edilecek ve kontenjan dahilinde ASIL ve YEDEK listesi belirlenecektir.
        - Kontenjan dahilinde belirlenen ASIL ve YEDEK dışında kalan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
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