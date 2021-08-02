Memur olma hayali kuranlara müjde! En az lise mezunu 37 hastane personeli alınacak! Başvurular için aranan şartlar…

Kamu kurum ve kuruluşlarında kariyer hedefleyenler personel alımı ilanlarını yakından takip ediyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi bünyesinde sözleşmeli personel alınacak kişilerin ilanlarında ortaöğretim, önlisans ve lisans şartları yer alıyor. Özellikle sağlık alanında çalışmak isteyenler yapılacağı olan sağlık personeli alımı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi bünyesinde hemşire kadrosuna alınacak olan kişilerin başvurularına dair tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ) ALIM İLANI
Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek 2 inci maddenin (B) fıkrasına göre; Lisans 2020 KPSS (B) grubu, Ön Lisans ve Ortaöğretim 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere toplam 37 Sözleşmeli Personel (4/B) alınacaktır.
BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Genel Şartlar:
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.
- KPSS B grubu sınavlarından; Lisans mezunları için 2020 KPSS P3 puanı, Ön lisans mezunları için 2020 KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS P94 puanı esas alınacaktır.