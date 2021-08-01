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    • 01.08.2021 10:20
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    • 01.08.2021 10:20
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    Aksaray Üniversitesi 31 öğretim üyesi alacak

    Basın İlan Kurumu'na ait ilan sitesi üzerinden yayınlanan personel alım ilanları arasına eklenen yeni ilanlar büyük ilgi çekiyor. Güncel ilanlar arasında Aksaray Üniversitesi 31 öğretim üyesi alım ilanı da yer aldı.

    Aksaray Üniversitesi 31 öğretim üyesi alacak

    Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 31 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi branşlarda görevlendirileceği de açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Aksaray Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı başvurusu için bilgiler
    - Profesör kadroları için başvuracakları anabilim dalı ile başlıca araştırma eserini belirtir dilekçelerine; özgeçmiş ve doçentlik unvanı sonrası eserler listesi, doçentlik belgesi, başvuruya esas alınan Üniversitelerarası Kurul Doçentlik Başvuru Şartlarını gösterir belge, bu belgeye göre doçentlik sonrası çalışmalarıyla şartların tekrar sağlandığını gösterir bildirim formu (beyanname) ve doçentlik sonrası bilimsel çalışmaları ile yayınlarını içeren 1 (bir) adet fiziksel dosya ile bu dosyadaki belgeleri ihtiva eden 6 (altı) adet CD veya USB'yi ekleyerek Rektörlüğe,
    - Doçent kadroları için başvuracakları anabilim dalını belirtir dilekçelerine; özgeçmiş ve eserler listesi, doçentlik belgesi ve bilimsel çalışmaları ile yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet fiziksel dosya ile bu dosyadaki belgeleri ihtiva eden 4 (dört) adet CD veya USB'yi ekleyerek Rektörlüğe,
    - Doktor Öğretim Üyesi kadroları için başvuracakları anabilim dalı ve yabancı dil puanlarını belirtir dilekçelerine; özgeçmiş ve eserler listesi, yabancı dil belgesi, doktora belgesi, başvuruya esas alınan Üniversitelerarası Kurul Doçentlik Başvuru Şartlarını gösterir belge ve bilimsel çalışmaları ile yayınlarını içeren 1 (bir) adet fiziksel dosya ile bu dosyadaki belgeleri ihtiva eden 4 (dört) adet CD veya USB'yi ekleyerek ilgili birime başvurmaları gerekmektedir.

    İlanla ilgili tüm bilgiler için tıklayın

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