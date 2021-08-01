AÇSHB, Çevre Bakanlığı, Polis Akademisi... 2021 Ağustos ayı kamuya KPSS'li KPSS şartsız memur, personel ve işçi alımı ilanları!

Yayımlanan ilanlara göre kamuya kamu kurumları ve kuruluşları farklı kadrolarda alım yapacaklar. Ayrıca alımlar farklı kurumlar tarafından yapılacak. Temmuz ayının bitmesi ile birlikle daha çok ilan yayımlanarak adaylara müjde verildi. Farklı Bakanlıkların ve Cumhurbaşkanlığı doğrultusundan verdiği müjdeler ile de kamuya çok sayıda alım yapılacak. Kamuya alımlarda KPSS ile veya KPSS'siz yapılıyor. Buna göre KPSS puanı ile memur alımı için adayların 2020 yılında yapılmış olan KPSS'den lise için KPSSP94, ön lisans için KPSSp93 ve lisans için KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmaları gereklidir. İşte 2021 Ağustos ayı kamuya KPSS'li KPSS şartsız memur, personel ve işçi alımı ilanları...