Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Memurlar
    • 30.07.2021 10:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.07.2021 10:53
    ABONE OL

    İstanbul Üniversitesi 28 öğretim üyesi alımı yapacak

    Basın İlan Kurumu'na ait ilan sitesi üzerinden yayınlanan personel alım ilanları arasına eklenen yeni ilanlar büyük ilgi çekiyor. Güncel ilanlar arasında İstanbul Üniversitesi 28 öğretim üyesi alım ilanı da yer aldı.

    İstanbul Üniversitesi 28 öğretim üyesi alımı yapacak

    İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 28 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi branşlarda görevlendirileceği de açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı başvurusu için bilgiler
    Başvuru Evrakları:
    1. Başvuru dilekçesi (Dilekçe örneğine https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde bulunan duyurular/formlar kısmından ulaşılabilir.)
    2. Üniversitemiz https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinde duyurular/formlar kısmından yer alan 1 Adet Biyometrik Fotoğraflı Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu (Profesör ve Doçentler için olacak),
    3. Özgeçmiş ve yayın listesi, Yabancı Dil Belgesi,
    4. Doçentlik Belgesi ve Diploma Fotokopileri (Noterden veya Resmi Kurumlarca onaylı veya e-Devlet) (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık),
    5. Akademik Yükseltilme ve Atamada Değerlendirmeye Alınan Faaliyetler ve Puan Hesaplaması Formu
    6. Aday Atama Kriterleri Değerlendirme Formu,
    7. Asgari Koşulların Sağlandığına ilişkin Bildirim Formu (Beyanname)
    8. Adli Sicil Kaydı (e-Devlet),
    9. 1 adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş),
    10. Kimlik Fotokopisi
    11. Başlıca Araştırma Eseri olarak gösterdikleri yayın, makale, kitap (ISBN numarasını gösterecek şekilde) içindekiler bölümünün bir örneği (Profesör kadrosuna başvuracaklar için),
    12. Askerlik durum belgesi (e-Devlet),
    13. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getirecek olup, e- Devlet veya Resmi Kurum onaylı belge)

    İlanla ilgili tüm bilgiler için tıklayın

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Kuzey Irak'a hava harekatı! 40 hedef imha edildi
    Haberler Memurlar İstanbul Üniversitesi 28 öğretim üyesi alımı yapacak