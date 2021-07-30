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    • Memurlar
    • 31.07.2021 11:53
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    • 31.07.2021 11:53
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    İŞKUR güncel iş ilanları 31 Temmuz! Onlarca şehirde 3.500 4000 TL maaşla kamuya personel ve işçi alımı başvuru şartları nedir?

    İŞKUR kamu memuru ve kurum dışı işçi alımı ilanları yoğun ilgi görüyor. Kurum dışı işçi alımı müracaat prosedürü amacıyla vatandaşların incelemesi devam ediyor. Müracaatlarını internet üzerinden yapacakları incelemenin sonrasında kurum üzerinden ya da imkân varsa internet vasıtasıyla gerçekleştirebilecek olan pek çok kişi, kurum dışı kamu işçi alımı müracaat ekranı amacıyla incelemelerini sürdürüyor. Peki, kurum dışı müracaat prosedürü nasıl yapılır? Kurum dışı işçi alımı ilanları, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden belirli periyodlarla yayımlanmaktadır.

    takvim.com.tr
    Onlarca şehirde 3.500 4000 TL maaşla kamuya personel ve işçi alımı başvuru şartları nedir?

    İŞKUR, iş arayanlar ile iş verenleri buluşturmaya devam ediyor. İş sahibi olmak isteyen vatandaşlar İŞKUR ilanlarını yakından takip ediyor. İŞKUR'da memur alım ilanları ve kurum dışı kamu işçi alımı ilanları ayrı ayrı yayınlanıyor. Bazı belediyeler, belediyelerin iştirakları, kamu kurumları, kurum dışı kamu işçi alımı amacıyla merak uyandırmaya başladı. Peki, kurum dışı işçi alımı müracaat ekranı nereden görüntülenir? İşte, İŞKUR kurum dışı kamu işçi alımı müracaat ekranı ile ilgili birtakım bilgiler... İŞKUR üzerinden yayımlanan kamu ilanlarına baktığımızda müracaat genel şartlarına şu şekilde yer verildiği görüldü.

    İŞKUR güncel iş ilanları 30 Temmuz


    TÜRKSAT BT Büyük Veri Uzmanı Alım İlanı 08.08.2021

    TÜRKSAT BT Güvenlik Uzmanı Alım İlanı 08.08.2021

    TÜRKSAT BT Konfigürasyon Uzmanı Alım İlanı 08.08.2021

    TÜRKSAT BT Linux - Unix Uzmanı Alım İlanı 08.08.2021

    TÜRKSAT BT Mobil Yazılım Uzmanı Alım İlanı 08.08.2021

    TÜRKSAT BT Network Uzmanı Alım İlanı 08.08.2021

    TÜRKSAT BT Proje Yöneticisi – Akıllı Çözümler Alım İlanı 08.08.2021

    TÜRKSAT BT Proje Yöneticisi Alım İlanı 08.08.2021

    TÜRKSAT BT Veri Analiz Uzmanı Alım İlanı 08.08.2021

    TÜRKSAT BT Yazılım Geliştirme Uzmanı Alım İlanı 08.08.2021

    TÜRKSAT BT Yedekleme Sistem Uzmanı Alım İlanı 08.08.2021

    TÜRKSAT Mekanik İşler Uzmanı Alım İlanı 08.08.2021

    TÜRKSAT Pazarlama Uzmanı Alım İlanı 08.08.2021

    TÜRKSAT UH Ar-Ge Sistem Geliştirme Uzmanı Alım İlanı 08.08.2021

    TÜRKSAT UH Geolocation Uzmanı Alım İlanı 08.08.2021

    Aydın Nysa Kazısı Başk. Pers. Alımı 30.10.2021

    İzmir Kemalpaşa Ulucak Höyük Kazı Başkanlığı 30.07.2021

    Aksaray Acemhöyük Kazı Başkanlığı 15.09.2021

    TÜBİTAK TÜSSİDE 04.08.2021

    Kastamonu SYDV.30.07.2021

    Aydın Priene Kazı Başkanlığı 31.07.2021

    Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel A.Ş. 30.07.2021

    İzmir İZELMAN A.Ş.30.07.2021

    Bursa Burkent Tic. A.Ş. Engelli Alım İlanı 14.08.2021

    TÜBİTAK BİLGEM ARGE Personeli 16.08.2021

    TÜBİTAK BİLGEM ARGE Personeli 16.08.2021

    TÜBİTAK BİLGEM Teknik Destek Personeli 16.08.2021

    Bursa Osmangazi Belediyesi Per. A.Ş. 30.07.2021

    Amasya Maden Tur.Teks.Tar. Ürün.Enerji ve Yenilenebilir Enerji Hiz.Paz.San.ve. Tic. A.Ş. 30.07.2021

    Hatay Erzin Tar. Turz. Ener. İnş. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. 31.07.2021

    İzmir Metropolis Kazı Başkanlığı 02.08.2021

    Muğla Marmaris Belediyesi Per. A.Ş. 30.07.2021

    Van İpekyolu Belediye Başkanlığı 02.08.2021.

    Karaman Kazancı Beldesi İnş. Tarım Hayv. San. Tic. Ltd. Şti. 30.07.2021

    Hatay İSKENT İskenderun Kent Hizm. San. Tic. Ltd. Şti. 10.08.2021

    Manisa Albeltaş Alaşehir Belediyesi Gıda İnş. Malz. Taşımacılık Tic.A.Ş 02.08.2021

    Aydın Sultanhisar Nysa Kazı Başkanlığı Pers. Alımı 30.10.2021

    İzmir Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş. Naim Talu Eğt. Sam. Din. Sitesi Pers. Alımı 07.08.2021

    Antalya İnsan Kaynakları A.Ş. 30.07.2021

        Aydın Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş. 30.07.2021

        Manisa Besot San. Tic. A.Ş. 30.07.2021

        İstanbul Arnavutköy Belediyesi Per. A.Ş. 31.07.2021

        İstanbul Sarbel Org. Temz. Tic. A.Ş. 30.07.2021

        Aydın Dihiz Turz. Org. Deniz. Taş. Gıda Çiçek. Tem. Hiz. San. Tic. A.Ş. 31.07.2021

        Denizli Boztaş Org. Pet. Tem. Hiz. Turz. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 03.08.2021

        Afyonkarahisar Özkayıhan Taşımacılık Pet. Pet. Ürün. Tem. İnş. San ve Tic. Ltd. Şti. 31.07.2021

        Afyonkarahisar Değirmen Ayvalı Taşımacılık San. Tic. Ltd. Şti. 31.07.2021

        İstanbul Beytaş Beykoz Belediyesi Halk Paz. İşl. Tic. A.Ş. 30.07.2021

        İzmir Urla İmar Turz. Tekn. Hizm. Tem. Otop. Hizm. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. 04.08.2021

        Ordu Albel İnş. Haf. Taah. Nak. Turz. Mob. San. Tic. A.Ş. 30.07.2021

        İzmir İzelman Gen. Hiz. Tic. A.Ş. 31.07.2021

        Burdur Karbel Trm. İnş. Tic. Ltd. Şti. 07.08.2021

        İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 01.08.2021

        İstanbul Personel Yönetim A.Ş. Acil Tıp Teknisyeni 30.07.2021

        Muğla Menteşe Belediyesi Personel Ltd. Şti. 30.07.2021

        Çorum Ortaköy Kazı Başkanlığı 06.08.2021

        Eskişehir Estram Hafif Raylı Sistemler Ulaşım San. Tic. A.Ş. 30.07.2021

        Isparta Büyükkabaca Belediyesi Per. Hizm. Ltd. Şti. 30.07.2021

        Zonguldak Karapınar Belediyesi Per. Ltd. Şti. 30.07.2021

        Kocaeli Kent Konut İnş. San. Tic. A.Ş. 30.07.2021

        Burdur Karbel Tarım İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. 07.08.2021

        Çanakkale Gülpınar Smintheion Kazı Başkanlığı 30.07.2021

        Manisa Besot Tic. A.Ş. 02.08.2021

        İstanbul Beytaş Tic. A.Ş. 31.07.2021

        Karaman Sarıveliler Belediyesi PEr. Ltd. Şti. 31.07.2021

        Sakarya Kocaali Belediyesi Sos. Hizm. Ltd. Şti. 30.07.2021

        Giresun Bulancak Beton Ener. Maden İnş. Taah. San. Tic. A.Ş. 31.07.2021

        Bursa Belkar Tem. Tur. Akar. Nak. Tar. İnş. Org. San. Tic. Ltd. Şti. 02.08.2021

        Rize İyidere Belediyesi Per. Ltd. Şti. 30.07.2021

        Balıkesir Güzel Ayvalık Gıda Turz. San. Tic. Ltd. Şti. 02.08.2021

        Bursa Mustafakemalpaşa Turizm ve Tesis İşl. Akar. Gıda İnş. Tic.Ltd. 30.07.2021

        Kocaeli İzmit SYDV Pers. A.Ş. 02.08.2021

        Mersin Erdemli Pers. A.Ş. 30.07.2021

        Aydın Kuşadası Belediyesi Per. A.Ş. 30.07.2021

        İstanbul Esbaş Eyüpsultan Belediyesi Tanzim Satış Hizm. İnş. Gıda Paz. A.Ş. 02.08.2021

        İstanbul GOPKENT Yönetim A.Ş. 31.07.2021

        Yozgat Saraykent SYDV 04.08.2021

        Denizli Peraş San. Tic. A.Ş. 02.08.2021

        İzmir İZDOĞA Tic. San. A.Ş. 04.08.2021

        Muğla Büyükşehir Belediyesi MELSA Muğla El Sanatları San. ve Tic. Ltd. Şti. 03.08.2021

        Muğla Büyükşehir Belediyesi MELSA Muğla El Sanatları San. ve Tic. Ltd. Şti. 10.08.2021

        İzmir İBB Grandplaza Gıda Turz. İşl. A.Ş. 04.08.2021

        Bursa Mustafakemalpaşa Turizm ve Tesis İşl.Akaryakıt Gıda İnş. Tic.Ltd. 31.07.2021

        Aydın Dihiz Turz. Org. Deniz. Taş. Gıda Çiçek. Tem. Hizm. San. Tic. A.Ş. 01.08.2021

        Kocaeli Kar Bel Personel A.Ş. 30.07.2021

        Kocaeli Kar Bel Personel A.Ş. 31.07.2021

        Giresun Espiye Ener. İnş. Nak. Taah. Hayv. Sos. Hizm. San. Tic. A.Ş. 31.07.2021

        Kütahya Tavşanlı Gıda San. Tic. A.Ş. 01.08.2021

        Kütahya Tavşanlı Gıda San. Tic. A.Ş. 01.08.2021

        Manisa Gölmar Mad. İnş. İmal. San. ve Tic. Ltd. Şti. 02.08.2021

        Mersin Akdeniz Belediyesi Per. A.Ş. 30.07.2021

        İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 01.08.2021

        İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 04.08.2021

        Aydın Arya Turistik Tesisleri A.Ş. 15.08.2021

        İstanbul Küçükçekmece İnş. Tah. San. Tic. A.Ş. 31.07.2021

        Burdur Söğüt Tem. Hiz. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 03.08.2021

        İstanbul Tuz Yap İnş. Yatırım Paz. A.Ş. 02.08.2021

        Adana Kozan İmar Tic. San. Per. Ltd. Şti. 30.07.2021

        Balıkesir Edremit Belediyesi Personel A.Ş. 30.07.2021

        Çorum Belediyesi Personel Ltd. Şti. 30.07.2021

        İzmir Bağ Kent Sağ. Eğt. Kült. San. Sos. Hiz. Tur. İnş. Gıda Tar. Pet. San. Tic. Ltd. Şti. 01.08.2021

        Kocaeli Belde Özel Sağ. Eğt Hizm. Tic. A.Ş. 30.07.2021

        Eskişehir Sivrihisar Bel Dan. Enerji Tar.Hay.Taş.Gıd.İnş.Tur.San.Tic.A.Ş. Engelli Alım İlanı 01.08.2021

            Batman Hasankeyf Kazı Başkanlığı 30.07.2021

            Kocaeli Belde Özel Sağ. Eğt. Hizm. Tic. A.Ş. 30.07.2021

            Konya Sanat Kültür ve Spor Faaliyetleri A.Ş. 30.07.2021

            Afyonkarahisar Emirdağ SYDV 03.08.2021

            Balıkesir Bigadiç Belediyesi Per. Hizm. Ltd. Şti. 02.08.2021

            İzmir Baysan Eğt. Kurumları Danş. Tar. Üret. San. Tic. A.Ş. 02.08.2021

            Kocaeli GÖLAŞ A.Ş. 30.07.2021

            Giresun Espiye Ener. İnş. Nak. Taah. Hayv. Sos. Hiz. San. Tic. A.Ş. 02.08.2021

            Bursa Osmangazi Belediyesi Personel A.Ş . 06.08.2021

            İstanbul Arnavutköy Belediyesi Personel A.Ş. 03.08.2021

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            KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

            İŞKUR üzerinden yayımlanan kamu ilanlarına baktığımızda başvuru genel şartlarına şu şekilde yer verildiği görüldü:

            - Türk vatandaşı olmak.

            - Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

            - Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüyü kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

            - Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

            - Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.

            - İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

            - Belediyeler , belediye şirketleri ve kamu şirketleri bünyesinde istihdam edilecek personel alınacak.
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            Haberler Memurlar İŞKUR güncel iş ilanları 31 Temmuz! Onlarca şehirde 3.500 4000 TL maaşla kamuya personel ve işçi alımı başvuru şartları nedir?