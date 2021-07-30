İŞKUR güncel iş ilanları 31 Temmuz! Onlarca şehirde 3.500 4000 TL maaşla kamuya personel ve işçi alımı başvuru şartları nedir?

İŞKUR, iş arayanlar ile iş verenleri buluşturmaya devam ediyor. İş sahibi olmak isteyen vatandaşlar İŞKUR ilanlarını yakından takip ediyor. İŞKUR'da memur alım ilanları ve kurum dışı kamu işçi alımı ilanları ayrı ayrı yayınlanıyor. Bazı belediyeler, belediyelerin iştirakları, kamu kurumları, kurum dışı kamu işçi alımı amacıyla merak uyandırmaya başladı. Peki, kurum dışı işçi alımı müracaat ekranı nereden görüntülenir? İşte, İŞKUR kurum dışı kamu işçi alımı müracaat ekranı ile ilgili birtakım bilgiler... İŞKUR üzerinden yayımlanan kamu ilanlarına baktığımızda müracaat genel şartlarına şu şekilde yer verildiği görüldü.
İŞKUR güncel iş ilanları 30 Temmuz
TÜRKSAT BT Büyük Veri Uzmanı Alım İlanı 08.08.2021
TÜRKSAT BT Güvenlik Uzmanı Alım İlanı 08.08.2021
TÜRKSAT BT Konfigürasyon Uzmanı Alım İlanı 08.08.2021
TÜRKSAT BT Linux - Unix Uzmanı Alım İlanı 08.08.2021
TÜRKSAT BT Mobil Yazılım Uzmanı Alım İlanı 08.08.2021
TÜRKSAT BT Network Uzmanı Alım İlanı 08.08.2021
TÜRKSAT BT Proje Yöneticisi – Akıllı Çözümler Alım İlanı 08.08.2021
TÜRKSAT BT Proje Yöneticisi Alım İlanı 08.08.2021
TÜRKSAT BT Veri Analiz Uzmanı Alım İlanı 08.08.2021
TÜRKSAT BT Yazılım Geliştirme Uzmanı Alım İlanı 08.08.2021
TÜRKSAT BT Yedekleme Sistem Uzmanı Alım İlanı 08.08.2021
TÜRKSAT Mekanik İşler Uzmanı Alım İlanı 08.08.2021
TÜRKSAT Pazarlama Uzmanı Alım İlanı 08.08.2021
TÜRKSAT UH Ar-Ge Sistem Geliştirme Uzmanı Alım İlanı 08.08.2021
TÜRKSAT UH Geolocation Uzmanı Alım İlanı 08.08.2021
Aydın Nysa Kazısı Başk. Pers. Alımı 30.10.2021
İzmir Kemalpaşa Ulucak Höyük Kazı Başkanlığı 30.07.2021
Aksaray Acemhöyük Kazı Başkanlığı 15.09.2021
TÜBİTAK TÜSSİDE 04.08.2021
Kastamonu SYDV.30.07.2021
Aydın Priene Kazı Başkanlığı 31.07.2021
Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel A.Ş. 30.07.2021
İzmir İZELMAN A.Ş.30.07.2021
Bursa Burkent Tic. A.Ş. Engelli Alım İlanı 14.08.2021
TÜBİTAK BİLGEM ARGE Personeli 16.08.2021
TÜBİTAK BİLGEM ARGE Personeli 16.08.2021
TÜBİTAK BİLGEM Teknik Destek Personeli 16.08.2021
Bursa Osmangazi Belediyesi Per. A.Ş. 30.07.2021
Amasya Maden Tur.Teks.Tar. Ürün.Enerji ve Yenilenebilir Enerji Hiz.Paz.San.ve. Tic. A.Ş. 30.07.2021
Hatay Erzin Tar. Turz. Ener. İnş. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. 31.07.2021
İzmir Metropolis Kazı Başkanlığı 02.08.2021
Muğla Marmaris Belediyesi Per. A.Ş. 30.07.2021
Van İpekyolu Belediye Başkanlığı 02.08.2021.
Karaman Kazancı Beldesi İnş. Tarım Hayv. San. Tic. Ltd. Şti. 30.07.2021
Hatay İSKENT İskenderun Kent Hizm. San. Tic. Ltd. Şti. 10.08.2021
Manisa Albeltaş Alaşehir Belediyesi Gıda İnş. Malz. Taşımacılık Tic.A.Ş 02.08.2021
Aydın Sultanhisar Nysa Kazı Başkanlığı Pers. Alımı 30.10.2021
İzmir Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş. Naim Talu Eğt. Sam. Din. Sitesi Pers. Alımı 07.08.2021
Antalya İnsan Kaynakları A.Ş. 30.07.2021