İŞKUR hastane personel alımı 30 Temmuz! Hastanelere temizlik personeli, güvenlik görevlisi, ambulans şoförü, sekreter alımı başvuru şartları!

İŞKUR personel alım ilanları Temmuz ayında da tam gaz devam ediyor. Bütün Türkiye çapında hastanelere personel alımları yapılıyor. Başta hekim olmak üzere sağlıkçı, hemşire, ebe, tıbbi sekreter, ambulans şoförü, emniyet görevlisi, hizmetli ve daha bir çok alanda alım yapılıyor. Kpss koşulu aranmaksızın bölümünde kalifiye olan kimsenin mezuniyet hali en az ilkokul olmak koşulu ile müracaat yapabiliyor. Özel hastanelerde ve devlet hastanelerinde oluşturulan personel lımlarının detayları amacıyla haberi inceleyebilirsiniz. İşte İŞKUR ve kariyer sayfası üzerinden hastane personel alımı şartları..