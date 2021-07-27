PÖH, POMEM ve PMYO ilanları 2021: EGM Polis Özel Harekat (PÖH) alımı yapılacak mı? PÖH başvuru şartları neler?

2021 PÖH alımı yapılacak mı? Sorusu gündemde merak edilip araştırılmaya başlandı. Polis Özel Harekat alımları hbüyük bir ilgi görüyor. Polis olmak isteyen adaylar EGM tarafından yapılan açıklamaları ve duyuruları sıkı takibe aldı. Bu bağlamda; PÖH, POMEM ve PMYÖ ilanları büyük bir önem taşıyor. Peki, Peki, 2021 yılında EGM PÖH alımı yapılacak mı? PÖH başvuru şartları nedir? Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalar ışığında PÖH, POMEM ve PMYO ilanları ve gelişmelerini haberimizde yer verdik. İşte detaylar!
2021 PÖH ALIMI YAPILACAK MI?
Şu anda PÖH alımına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiği takdirde takvim.com.tr'de yer alacaktır.
PÖH NASIL OLUNUR?
Polis Özel Harekat (PÖH) olmanın 3 farklı yöntemi bulunuyor. Bunlardan ilki MYO öğrencisi olmak ve henüz öğrenci iken özel harekat polisi olmayı tercih etmesi gerekiyor. İkinci yöntem de ise polislik görevini süren ve gerekli şartları taşıyan adaylar gönüllü olarak başvuruda bulunarak PÖH olabiliyor.
Üçüncü yöntem ise en az lise mezunu adaylar arasından Polis Özel Harekat (PÖH) alımı yapılıyor. Yılın belirli dönemlerinde duyurulan alımlar sayesinde en az lise mezunu olan ve gerekli koşulları taşıyan adaylar başvuruda bulunabiliyor.
POLİS ÖZEL HAREKAT MAAŞLARI NE KADAR?
Polis Özel Harekat mensubu olanlar ülkemizin her yerinde çeşitli görevlerde görevlendirilir. Özellikle de doğunun her ilinde bir çok görev ile yetkilendirilen PÖH'ler çalışmış oldukları birim ve alana göre maaş alırlar. Görev yapılan hizmet süresi, evlilik durumu, çocuk durumu ve görev yapılan ile göre maaşlarda farklılık oluşabilir.