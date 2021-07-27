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    • Memurlar
    • 27.07.2021 14:24
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    • 27.07.2021 14:24
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    PÖH, POMEM ve PMYO ilanları 2021: EGM Polis Özel Harekat (PÖH) alımı yapılacak mı? PÖH başvuru şartları neler?

    Polis adayları tarafından '2021 EGM PÖH alımı yapılacak mı?' Sorusu merak edilip araştırılıyor. Polis olmak isteyen kişiler EGM tarafından yayımlanan ilanları yakından takip etmeye başladı. Polis Özel Harekat (PÖH) olmak isteyenler için seçenekler bulunmaktadır. Bunlardan biri PMYO öğrencisi olarak başvuru yapmaktır. Bir başka seçenek ise polislik kadrosunda görevini sürdüren bir polisin de müracaat ederek başvuru yapmasıdır. Peki, 2021 yılında EGM PÖH alımı yapılacak mı? PÖH başvuru şartları nedir? İşte konuya ilişkin tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    2021 yılında EGM PÖH alımı yapılacak mı? PÖH, POMEM ve PMYO ilanları! PÖH başvuru şartları nedir?

    2021 PÖH alımı yapılacak mı? Sorusu gündemde merak edilip araştırılmaya başlandı. Polis Özel Harekat alımları hbüyük bir ilgi görüyor. Polis olmak isteyen adaylar EGM tarafından yapılan açıklamaları ve duyuruları sıkı takibe aldı. Bu bağlamda; PÖH, POMEM ve PMYÖ ilanları büyük bir önem taşıyor. Peki, Peki, 2021 yılında EGM PÖH alımı yapılacak mı? PÖH başvuru şartları nedir? Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalar ışığında PÖH, POMEM ve PMYO ilanları ve gelişmelerini haberimizde yer verdik. İşte detaylar!

    2021 PÖH ALIMI YAPILACAK MI?

    Şu anda PÖH alımına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiği takdirde takvim.com.tr'de yer alacaktır.

    PÖH NASIL OLUNUR?

    Polis Özel Harekat (PÖH) olmanın 3 farklı yöntemi bulunuyor. Bunlardan ilki MYO öğrencisi olmak ve henüz öğrenci iken özel harekat polisi olmayı tercih etmesi gerekiyor. İkinci yöntem de ise polislik görevini süren ve gerekli şartları taşıyan adaylar gönüllü olarak başvuruda bulunarak PÖH olabiliyor.

    Üçüncü yöntem ise en az lise mezunu adaylar arasından Polis Özel Harekat (PÖH) alımı yapılıyor. Yılın belirli dönemlerinde duyurulan alımlar sayesinde en az lise mezunu olan ve gerekli koşulları taşıyan adaylar başvuruda bulunabiliyor.

    POLİS ÖZEL HAREKAT MAAŞLARI NE KADAR?

    Polis Özel Harekat mensubu olanlar ülkemizin her yerinde çeşitli görevlerde görevlendirilir. Özellikle de doğunun her ilinde bir çok görev ile yetkilendirilen PÖH'ler çalışmış oldukları birim ve alana göre maaş alırlar. Görev yapılan hizmet süresi, evlilik durumu, çocuk durumu ve görev yapılan ile göre maaşlarda farklılık oluşabilir.

        KİMLER PÖH OLABİLİR?

        Polis Meslek Yüksek Okulu öğrencileri ve polislik kadrosunda çalışan kişiler PÖH olmak için başvuru yapabiliyor. Bunun yanı sıra her iki grup adaydan da başvuru için bazı şartları sağlaması bekleniyor. İlk olarak yaş şartı aranmaktadır. Adayların 28 yaşından gün almamış olması gerekirken Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor ve silah taşıma engelinin de bulunmaması gerekiyor.

        PÖH olmak isteyen adaylar evliyse hem kendinin hem de eşinin adli sicili incelenmektedir. Ayrıca adaylar başvuru sırasında herhangi bir siyasi oluşuma üye olmadığını da kanıtlamak zorundadır. Kamu hakkından yoksun olan ya da daha önce polis eğitim kurumundan atılan kimseler başvuru yapamamaktadır. Alkol ve diğer bağımlılıklar sebebiyle tedavi gören şahısların da polis özel harekat başvurusu yapma hakkı bulunmamaktadır.

        PÖH başvurularında herhangi bir KPSS puanı aranmamaktadır. Ancak adayların en az lise mezunu olması gerekiyor. Bu eğitim şartı ise herhangi bir düzenleme ile veya yeni açıklama ile değiştirilebilir. Adayların terhis tarihinin de başvuru tarihinden en az 3 yıl önce olması gerekmektedir.

        PÖH NASIL OLUNUR?

        PÖH olmak isteyenler için iki seçenek sunulmakta olup bunlardan biri PMYO öğrencisi olarak öğrencilik esnasında başvuru yapmak ve bir diğeri de polislik kadrosunda görevini ifa etmekte olan bir polisin de müracaat ederek başvuru yapmasıdır. Fakat zaman zaman POMEM ya da PMYO tarafından dışarıdan da PÖH adayı alımı duyurulabilmektedir.

        Adayların ilgili kadro için sağlaması gereken şartlardan bazıları da 28 yaşını aşmamış olmak, adayların terhis tarihiyle başvuru tarihi arasında en az 3 yıllık süre bulunması, en az lise mezunu olması gibi şartlar yer almaktadır.
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