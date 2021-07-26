Gençlik ve Spor Bakanlığı memur alımı başvuruları nasıl yapılır? GSB memur alımı 2021 başvuru şartları neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde araştırılır oldu. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne 652 kadın ve erkek olmak üzere yurt yönetim personeli alınacak ve başvurular henüz alınmaya başlanmasa da yakın zamanda başlaması bekleniyor. İşte Gençlik ve Spor Bakanlığı memur alımı şartları…
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI MEMUR ALIMI HANGİ KADROLARA YAPILACAK?
Gençlik ve Spor Bakanlığı 2021 yılı içerisinde 8 bin 121 kadro için memur alımının yanı sıra işçi ve personel gibi statülerde alımlar yapılacak. İşte Gençlik ve Spor Bakanlığı 652 yurt yönetim memuru alım süreci hakkında detaylar:
İşçi: 4 bin 346 kişi
Antrenör: 2.000 kişi
Gençlik Çalışanı: 600 kişi
Psikolog: 50 kişi
Yurt Yönetim Personeli: 652 Kişi
Spor Uzmanı: 473 kişi olmak üzere toplam da 8 bin 121 kişi bakanlık bünyesinde işe alınacak. Yapılacak alımlarda başvuru ilanları her meslek için ayrı ayrı yayımlanacak.