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    • Memurlar
    • 26.07.2021 16:45
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    • 26.07.2021 16:47
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    Gençlik ve Spor Bakanlığı memur alımı başvuruları nasıl yapılır? GSB memur alımı 2021 başvuru şartları neler?

    Gündemde yoğun bir şekilde araştırılanlar arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı memur alımı başvuruları nasıl yapılır? Sorularının yanıtları yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı 652 yurt yönetim memuru alımı yapacağını duyurmasının ardından şartların neler olduğu, KPSS puanının gerekli olup olmadığı gibi detaylar merak edilerek sorgulanır oldu. Peki GSB memur alımı 2021 başvuru şartları neler? İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    Gençlik ve Spor Bakanlığı memur alımı başvuruları nasıl yapılır?

    Gençlik ve Spor Bakanlığı memur alımı başvuruları nasıl yapılır? GSB memur alımı 2021 başvuru şartları neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde araştırılır oldu. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne 652 kadın ve erkek olmak üzere yurt yönetim personeli alınacak ve başvurular henüz alınmaya başlanmasa da yakın zamanda başlaması bekleniyor. İşte Gençlik ve Spor Bakanlığı memur alımı şartları…

    GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI MEMUR ALIMI HANGİ KADROLARA YAPILACAK?

    Gençlik ve Spor Bakanlığı 2021 yılı içerisinde 8 bin 121 kadro için memur alımının yanı sıra işçi ve personel gibi statülerde alımlar yapılacak. İşte Gençlik ve Spor Bakanlığı 652 yurt yönetim memuru alım süreci hakkında detaylar:

    İşçi: 4 bin 346 kişi

    Antrenör: 2.000 kişi

    Gençlik Çalışanı: 600 kişi

    Psikolog: 50 kişi

    Yurt Yönetim Personeli: 652 Kişi

    Spor Uzmanı: 473 kişi olmak üzere toplam da 8 bin 121 kişi bakanlık bünyesinde işe alınacak. Yapılacak alımlarda başvuru ilanları her meslek için ayrı ayrı yayımlanacak.

        GSB MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Başvuru şartları bakanlık tarafından tam olarak açıklanmadı. Ancak 657 Devlet Memurları Kanunu'nda yer alan genel hükümlere bağlı olarak alımın şartları şu şekilde:

        Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

        En az lisans mezunu olmak

        KPSS 60 puan şartını taşımak

        65 yaşından büyük olmak

        SGK'dan emekli aylığı almamak

        Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığının olmamak

        Tam zamanlı çalışmaya engel durumu olmamak
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