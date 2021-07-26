Gençlik ve Spor Bakanlığı memur alımı başvuruları nasıl yapılır? GSB memur alımı 2021 başvuru şartları neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde araştırılır oldu. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne 652 kadın ve erkek olmak üzere yurt yönetim personeli alınacak ve başvurular henüz alınmaya başlanmasa da yakın zamanda başlaması bekleniyor. İşte Gençlik ve Spor Bakanlığı memur alımı şartları…