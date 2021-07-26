Aylık ücret, açık iş kolları, başvuru adresi! Günlük 110 lira cep harçlığı! Haftanın istihdam garantili meslek kursları!

Temmuz ayının son haftasında çok sayıda kurs duyurusu yayımlandı. Firmalar yetiştirmek üzere personel alımı yapacaklarını ilan ettiler. Mesleki Eğitim Kursları ile talep ettikleri alanlarda personel yetiştiren firmalar kurs sonucunda ise kursa katılanları işe alacaklar. Mesleki eğitim kurslarının toplam süresi yüz altmış fiili günü geçmemektedir. Sanayi sektöründeki iş garantili mesleklerdeki kurslara katılanlara günlük 60, geleneksel mesleklerdeki kurslara katılanlara 40, istihdam garantisiz mesleki eğitim kurslarına katılanlara 30, İşte Anne Projesi kapsamında sanayi sektöründeki kurslara katılan annelere 110 lira ödeniyor.
İşte haftanın istihdam garantili meslek kursları!
İşte haftanın istihdam garantili meslek kursları!