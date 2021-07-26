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    • Memurlar
    • 27.07.2021 08:03
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    • 27.07.2021 08:03
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    Aylık ücret, açık iş kolları, başvuru adresi! Günlük 110 lira cep harçlığı! Haftanın istihdam garantili meslek kursları!

    Mesleki eğitim kurslarından faydalanmak isteyen tüm işverenler, 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezlerine istedikleri zaman başvuruda bulunabilmektedirler. Katılımcılar aylık (26 gün) 780 ile 2 bin 870 lira (2 bin 470 lira harçlık+ 400 lira kreş desteği), 160 günlük kurs süresince 4 bin 800 ile 17 bin 200 lira (5 aylık kreş desteği dahil) arasında ödeme alabiliyor. Sağlık primlerini de İŞKUR karşılıyor. Mesleki eğitim kurslarına katılan vatandaşlardan herhangi bir ücret kesinlikle alınmamakta olup, yukarıda belirtilen ve mesleki eğitim kursu süresince Kurumumuz tarafından karşılanan giderlerin yanında, kursu başarıyla tamamlayan vatandaşlara kurs sonunda Kurs Bitirme Sertifikası verilmektedir.

    takvim.com.tr
    Haftanın istihdam garantili meslek kursları! Aylık ücret, açık iş kolları, başvuru adresi

    Temmuz ayının son haftasında çok sayıda kurs duyurusu yayımlandı. Firmalar yetiştirmek üzere personel alımı yapacaklarını ilan ettiler. Mesleki Eğitim Kursları ile talep ettikleri alanlarda personel yetiştiren firmalar kurs sonucunda ise kursa katılanları işe alacaklar. Mesleki eğitim kurslarının toplam süresi yüz altmış fiili günü geçmemektedir. Sanayi sektöründeki iş garantili mesleklerdeki kurslara katılanlara günlük 60, geleneksel mesleklerdeki kurslara katılanlara 40, istihdam garantisiz mesleki eğitim kurslarına katılanlara 30, İşte Anne Projesi kapsamında sanayi sektöründeki kurslara katılan annelere 110 lira ödeniyor.

    İşte haftanın istihdam garantili meslek kursları!

    İşte haftanın istihdam garantili meslek kursları!

        İşte haftanın istihdam garantili meslek kursları!

        İşte haftanın istihdam garantili meslek kursları!

        İşte haftanın istihdam garantili meslek kursları!


        Meslekler

        Kadın Giyim Modelist Yardımcısı, Dokuma Konfeksiyon Makineci, NC/CNC Tezgah Operatörü, Kadın Üst Giysileri Dikim Elemanı, Tel Tavlama ve Yüzey Kaplama Elemanı, Erkek Dış Giysileri Dikimi Elemanı, Kablo Montaj İşçisi, Model Makineci (Yuvarlak Örme Hazır Giyim ve Ev Tekstili), Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı, Düz Dikiş Makineci.


            BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

            1. Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

            2. 15 yaşını tamamlamış olmak,

            3. Mesleğin gereklerine uygun olarak belirlenen özel şartlara sahip olmak,

            4. Kurumca aynı meslekte düzenlenen kursu tamamlamamış olmak,

            5. İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak,

            6. Emekli olmamak,

            7. Kurslara katılmama yönünde yaptırım uygulanmıyor olmak.

            Belirtilen şartları sağlayan ve kursa devam etmelerine engel durumları bulunmayan yükseköğretim ve açık öğretim öğrencileri de kurslara katılabilmektedirler. Ayrıca tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da işbaşı eğitim programından yararlanabilmektedirler.

            SAĞLIK PRİMİ ÖDENİYOR

            Katılımcılar aylık (26 gün) 780 ile 2 bin 870 lira (2 bin 470 lira harçlık+ 400 lira kreş desteği), 160 günlük kurs süresince 4 bin 800 ile 17 bin 200 lira (5 aylık kreş desteği dahil) arasında ödeme alabiliyor. Sağlık primlerini de İŞKUR karşılıyor.

            İŞKUR GÜNLÜK ÖDEME TUTARLARI NE KADAR?

            Mesleki eğitim kurslarına katılan vatandaşlara, kurslara fiilen katıldıkları gün üzerinden;

            1. Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılanlara günlük 60 TL zaruri gider ödemesi,

            2. Geleneksel mesleklerde mesleki eğitim kurslarına katılanlara günlük 40 TL zaruri gider ödemesi,

            3. İstihdam garantisiz mesleki eğitim kurslarına katılanlara günlük 30 TL zaruri gider ödemesi,

            4. İşte Anne Projesi kapsamında 0-15 yaş arasında çocuğu olan ve İş Kulübü avantajlarından faydalanan ve akabinde istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılan kadınlara günlük 95 TL zaruri gider ödemesi,

            5. Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 TL bakım desteği ödemesi,

            6. Genel sağlık sigortası primi,

            7. İş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi Kurumumuz tarafından mesleki eğitim kursu süresince karşılanmaktadır.

            Mesleki eğitim kurslarına katılan vatandaşlardan herhangi bir ücret kesinlikle alınmamakta olup, yukarıda belirtilen ve mesleki eğitim kursu süresince Kurumumuz tarafından karşılanan giderlerin yanında, kursu başarıyla tamamlayan vatandaşlara kurs sonunda Kurs Bitirme Sertifikası verilmektedir.

            Bununla birlikte, Mesleki Yeterlilik Kurumunun belirlemiş olduğu Mesleki Yeterlilik Belge zorunluluğu kapsamındaki mesleklerde düzenlenen kurslara katılan kişilere, kurs sonunda yapılacak sınavda başarılı olmaları halinde Mesleki Yeterlilik Belgesi verilmektedir.

            NASIL BAŞVURU YAPILIR?

            Mesleki eğitim kurslarından faydalanmak isteyen tüm işverenler, 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezlerine istedikleri zaman başvuruda bulunabilmektedirler.
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            Haberler Memurlar Aylık ücret, açık iş kolları, başvuru adresi! Günlük 110 lira cep harçlığı! Haftanın istihdam garantili meslek kursları!