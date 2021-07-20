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    • Memurlar
    • 21.07.2021 08:31
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    • 21.07.2021 08:31
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    Bayram sonrası İŞKUR üzerinden 99.782 personel alınacak! İŞKUR güncel personel alım başvuru şartları!

    Bayram sonrası İŞKUR üzerinden toplamda 99.782 personel alımı yapılacaktır. Alımlarla alakalı kadro detayları ve müracaat koşullarını sizler amacıyla derledik. İŞKUR, 2000 senesinde kapatılan İş ve İşçi Bulma Kurumu yerine 2003 senesine kadar süren meşru düzenlemelerin sonrasında kurulmuş bir istihdam kurumudur. Faaliyet zamanı zamanınce Türkiye'de milyonlarca istihdamı gerçekleştiren İŞKUR, istihdam en mühim kurumlardan birisi durumuna gelmiştir. İş arayan milyonlarca işçi ile işçi arayışında olan işvereni bir araya getiren İŞKUR, bilhassa işçi ve işveren arasındaki iş ilanlarının birbirleriyle uyumluluğuna göre oluşturulmasını sağlıyor.

    takvim.com.tr
    Bayram sonrası İŞKUR üzerinden 99.782 personel alınacak!

    İŞKUR güncel personel alım ilanları: Kurban Bayramı'nın son gününde İŞKUR üzerinden personel alımları yapılmaya devam ediyor. Bu noktada yayınlanan ilanlar ile eş güdümlü toplamda 99.782 personel alımı gerçekleştirilecek olup adaylar özel, kamu sektörü olmak üzere değişik meslek gruplarından bu ilanlara müracaat yapabilecek. İŞKUR kayıt prosedürünü basitçe yapabilmeniz amacıyla kurumun tanıttığı 2 değişik kayıt alternatifi bulunuyor. Milyonlarca işçi ve işverenin kullandığı İŞKUR istihdam sistemine kayıt olmak amacıyla Türkiye genelindeki İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel müracaatte bulunabilirsiniz.

    Başvuru Şartları

    Farklı kadrolar ve pozisyonlarda gerçekleştirilecek olan alımlarda adayların sağlaması gereken genel başvuru şartları arasında Türk vatandaşı olmak, kamu haklarından yoksun olmamak, herhangi bir işte çalışmıyor olmak, 18 yaşından büyük olmak, güvenlik soruşturması temiz çıkmak şeklindedir. İlana göre değişen şartlar ise azami yaş sınırı, en az öğrenim derecesi, ikamet edilen yer, ilgili belge ve sertifikalara sahip olunup olunmaması gibi farklı özel şartları bünyesinde barındırabilmektedir.

    Başvuru Şekli

    İlgili alımlara adaylar online olarak İŞKUR üzerinden başvuru yapabilmekte olup bunun için İŞKUR'a kayıt olmaları gerekmektedir. Kayıt olduktan sonra https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsMeslek.aspx adresi üzerinden mesleğe göre filtreleme yaparak ya da https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresinden diğer özelliklere göre arama yaparak ilanlara erişebilir ve online başvuru yapabilirler.

        İş Arayan İŞKUR kayıt işlemi için;

        Türkiye' deki milyonlarca işsizden birisi olarak iş arayışında iseniz "İş Arayan" kısmındaki "Üye Ol" seçeneğine tıklamalısınız.

        • İŞKUR üyelik sayfasında açılan "Üyelik Sözleşmesi" maddelerini detaylıca okuduktan sonra onaylıyorsanız sözleşme altında bulunan "Onaylıyorum" seçeneğine tıklayın(Eğer "Onaylamıyorum" seçeneğine tıklarsanız, üyelik işlemi sona erer).
        İŞKUR üyelik sözleşmesini onayladıktan sonraysa;

        • Kimlik bilgilerinizi girin(T.C. kimlik numarası, ad, soyad, baba adı ve doğrum tarihi).

        • Sayfadaki "Güvenlik Kontrolü" kısmındaki resimde bulunan sayıları "Güvenlik Kontrolü" yazısının yanındaki kutucuğa doğru ve eksiksiz olarak yazın.

        • En altta bulunan uyarı yazısını da okuyarak, "İleri" seçeneğine tıklayın.

        • Açılan sayfada adres bilgilerinizi girin(Ülke, il/ilçe, açık adres ve posta kodu).

        • İletişim bilgilerinizi girin(ev telefonu, cep telefonu ve e-posta adresi).

        • İŞKUR giriş işlemlerinde kullanmak üzere "Bir şifre seçin" kısmında kendi şifrenizi oluşturun.

        • "Şifrenizi tekrar girin" kısmına belirlediğiniz şifreyi tekrar girin.

        • "Güvenlik Sorusu" oluşturun ve "Yanıtınız" kısmına cevabınızı yazın(şifre hatırlatmada güvenlik amaçlı kullanılır).

        • Son olarak en altta yer alan "Üyeliğimi Oluştur ve Devam Et" seçeneğine tıklayın.
        İşveren İŞKUR kayıt işlemi için;

        • İŞKUR E-Şube sayfasında bulunan sağ kısımdaki "İşveren" bölümünde bulunan "Üye Ol" seçeneğine tıklayın.

        • Açılan İŞKUR üyelik sayfasında yer alan "Genel Koşullar" maddelerini okuyun.

        • Onaylıyorsanız "Okudum, kabul ediyorum" seçeneğine tıklayın. Onaylamıyorsanız "Okudum, kabul etmiyorum" seçeneğine tıklayın(Onaylamazsanız üyelik işlemine devam edemesiniz ve ana sayfaya yönlendirilirsiniz).

            Onay verdikten sonra açılan sayfada ise kurumsal üyelik başvurusu çerçevesinde "Tüzel Kişi Bilgileri" kısmını doldurun. Bu kısımda;

            • SGK NO,

            • Şirket Unvanı,

            • Vergi numarası,

            • Vergi kimlik numarası,

            • Ana faaliyet grubu,

            • Alt faaliyet grubu,

            • Yasal durumu,

            • Kuruluş tarihi,

            • Bilgilerini girin.

            • Tüzel kişi adres bilgilerinizi girin.

            • Tüzel kişi iletişim bilgilerini girin.

            • En altta bulunan "İleri" tuşuna basın.

            • Açılan sayfada tüzel kişi İŞKUR giriş işlemleri için şifrenizi belirleyin ve kaydı onaylayın.
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            Haberler Memurlar Bayram sonrası İŞKUR üzerinden 99.782 personel alınacak! İŞKUR güncel personel alım başvuru şartları!