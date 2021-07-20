Bayram sonrası İŞKUR üzerinden 99.782 personel alınacak! İŞKUR güncel personel alım başvuru şartları!

İŞKUR güncel personel alım ilanları: Kurban Bayramı'nın son gününde İŞKUR üzerinden personel alımları yapılmaya devam ediyor. Bu noktada yayınlanan ilanlar ile eş güdümlü toplamda 99.782 personel alımı gerçekleştirilecek olup adaylar özel, kamu sektörü olmak üzere değişik meslek gruplarından bu ilanlara müracaat yapabilecek. İŞKUR kayıt prosedürünü basitçe yapabilmeniz amacıyla kurumun tanıttığı 2 değişik kayıt alternatifi bulunuyor. Milyonlarca işçi ve işverenin kullandığı İŞKUR istihdam sistemine kayıt olmak amacıyla Türkiye genelindeki İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel müracaatte bulunabilirsiniz.
Başvuru Şartları
Farklı kadrolar ve pozisyonlarda gerçekleştirilecek olan alımlarda adayların sağlaması gereken genel başvuru şartları arasında Türk vatandaşı olmak, kamu haklarından yoksun olmamak, herhangi bir işte çalışmıyor olmak, 18 yaşından büyük olmak, güvenlik soruşturması temiz çıkmak şeklindedir. İlana göre değişen şartlar ise azami yaş sınırı, en az öğrenim derecesi, ikamet edilen yer, ilgili belge ve sertifikalara sahip olunup olunmaması gibi farklı özel şartları bünyesinde barındırabilmektedir.
Başvuru Şekli
İlgili alımlara adaylar online olarak İŞKUR üzerinden başvuru yapabilmekte olup bunun için İŞKUR'a kayıt olmaları gerekmektedir. Kayıt olduktan sonra https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsMeslek.aspx adresi üzerinden mesleğe göre filtreleme yaparak ya da https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresinden diğer özelliklere göre arama yaparak ilanlara erişebilir ve online başvuru yapabilirler.