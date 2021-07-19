Ticaret Bakanlığı 20 Temmuz 750 sözleşmeli muhafaza memuru alımı başvuru şartları açıklandı! İşte kadrolar ve detaylar

Son zamanlarda hızla popüler hale gelen bir diğer meslek grubu da gümrük muhafaza memurluğudur. Özellikle küreselleşme ile birlikte artan ticari ilişkiler, gümrük birliklerinin önemi arttırmış olup bu kapsamda gümrük muhafaza memurluğu da en çok merak edilen mesleklerden biri haline gelmiştir. Bu anlamda Ticaret Bakanlığı 750 sözleşmeli muhafaza memuru alımı ilanı için detayları açıkladı. Başvurular, dijital ortamda 9-18 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Adaylar e-Devlet (Ticaret Bakanlığı/Kariyer kapısı) ve "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden başvurabilecekler.
Başvuru sonuçları ile sözlü sınav tarihi, saati ve yeri "www.ticaret.gov.tr" internet adresinin duyurular bölümünde ilan edilecek. Adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri "Kariyer Kapısı" üzerinden görüntüleyebilecekler.
Gümrük Muhafaza Memuru Olmak
Gümrük muhafaza memurları, Ticaret Bakanlığına bağlı olarak görev yapan özel kolluk kuvvetleri olarak ifade edilmekte olup sınırlarda, liman ve havaalanlarında çalışmaktadırlar. Buralarda bagaj kontrolü, sınır kapılarında mazot ölçüm olmak üzere birçok görevleri bulunmaktadır.