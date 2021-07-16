Büyükşehir Belediyesi KPSS ile 110 İtfaiye eri ve zabıta memuru alımı yapıyor! Başvuru şartları neler?

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yayınlanan ilanda 110 Zabıta Memuru, İtfaiye alımı yapılacağı belirtildi. İlan edilen zabıta memuru ve itfaiye eri kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olma şartı bulunuyor. Peki, Başvurular ne zaman başlayacak? İtfaiye eri ve zabıta memuru başvuru şartları neler? İşte konuya ilişkin detaylar!
Başvuru Tarihi Ne Zaman?
Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru ve İtfaiye alımı başvuruları 16 Ağustos 2021 tarihinde başlayacak. Adaylar 20 Ağustos 2021 tarihine kadar ağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yaptırmak üzere Samsun Büyükşehir Belediyesi Spor Tesisleri Denizevleri Mahallesi. Adnan Menderes Bulvarı No:27 Atakum/Samsun adresine şahsen müracaat edebilecek.
Başvuru Şartları Neler?
a. Türk Vatandaşı olmak,
b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş olmak,
e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
f. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,