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    • Memurlar
    • 16.07.2021 22:31
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    • 16.07.2021 22:31
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    Büyükşehir Belediyesi KPSS ile 110 İtfaiye eri ve zabıta memuru alımı yapıyor! Başvuru şartları neler?

    Büyükşehir Belediyesi bünyesine itfaiye ve zabıta memuru alımı yapılıyor! Samsun Büyükşehir Belediyesi personel alımına ilişkin ilan yayınladı. Yayınlanan ilanda 110 Zabıta Memuru, İtfaiye alımı yapılacağı belirtildi. İlan edilen zabıta memuru ve itfaiye eri kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olma şartı bulunuyor. Peki, Başvurular ne zaman başlayacak? İtfaiye eri ve zabıta memuru başvuru şartları neler? İşte konuya ilişkin detaylar!

    takvim.com.tr
    Büyükşehir Belediyesi 110 İtfaiye eri ve zabıta memuru alımı yapıyor!

    Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yayınlanan ilanda 110 Zabıta Memuru, İtfaiye alımı yapılacağı belirtildi. İlan edilen zabıta memuru ve itfaiye eri kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olma şartı bulunuyor. Peki, Başvurular ne zaman başlayacak? İtfaiye eri ve zabıta memuru başvuru şartları neler? İşte konuya ilişkin detaylar!

    Başvuru Tarihi Ne Zaman?

    Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru ve İtfaiye alımı başvuruları 16 Ağustos 2021 tarihinde başlayacak. Adaylar 20 Ağustos 2021 tarihine kadar ağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yaptırmak üzere Samsun Büyükşehir Belediyesi Spor Tesisleri Denizevleri Mahallesi. Adnan Menderes Bulvarı No:27 Atakum/Samsun adresine şahsen müracaat edebilecek.

    Başvuru Şartları Neler?

    a. Türk Vatandaşı olmak,

    b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

    c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

    d. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş olmak,

    e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

    f. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

        Özel Başvuru Şartları Neler?

        a. İlan edilen zabıta memuru ve itfaiye eri kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

        b. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

        c. 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği'nin 15/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

        d. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

        e. İtfaiye Eri kadrosuna başvuracak adaylar için sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,

        f. 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
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