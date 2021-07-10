4000-5000 TL maaşla KPSS şartsız iş ilanları! İŞKUR kurum dışı ilanlarda belediyeler yüzlerce kişi alıyor!

İŞKUR kurum dışı ilanlara her yıl toplamda yüzbinlerce kişi başvuruda bulunuyor. İş sahibi olmak isteyenlerin isteğini yerine getiren İŞKUR sayesinde birçok vatandaş iş buldu. Günümüzde en çok merak edilen işe alım türlerinden birisi ise, KPSS şartsız kurum dışı personel alımı oldu. Ülkemiz genelinde birçok belediye açtığı kadrolarla personel alımı yapacağını duyuruyor. Bu ilanlar İŞKUR üzerinden yayımlanıyor. Peki; İŞKUR kurum dışı KPSS şartsız iş ilanları nasıl?
KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
Belediye Personel alımı ilanlarına başvuru yapmak isteyen adaylar bazı niteliklere sahip olmaları gereklidir. Bu kapsamda başvuru yapacak adayların, Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel edecek herhangi bir sağlık problemi olmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, En az okuryazar olmak, Alım yapılacak alanda tecrübe sahibi olmak gibi nitelikler aranacak.
ALIM YAPACAK BELEDİYELER HANGİLERİ?
Haberimizden alım yapacak belediyeler ve son başvuru tarihleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
Zonguldak Çaycuma Belediyesi – 11.7.2021
Erzurum Narman Belediyesi – 12.7.2021
Samsun Bafra Belediyesi – 12.7.2021
Muğla Datça Belediyesi – 12.7.2021
Niğde Bor Belediyesi – 12.7.2021