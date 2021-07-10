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    • Memurlar
    • 10.07.2021 12:39
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    • 10.07.2021 12:39
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    4000-5000 TL maaşla KPSS şartsız iş ilanları! İŞKUR kurum dışı ilanlarda belediyeler yüzlerce kişi alıyor!

    Devlet kurumları KPSS şartı olmadan da personel alımı yapabiliyor. Türkiye’nin birçok bölgesindeki belediyeler iş ilanları yayınlamaya devam ediyor. İŞKUR kurum dışı ilanlara, herhangi bir KPSS şartı olmadan kolaylıkla başvuru yapabiliyorsunuz. Belediye personeli olmak için belirli nitelikler bulunmaktadır. Başvuru yapacak adaylarda; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel edecek herhangi bir sağlık problemi olmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, En az okuryazar olmak, Alım yapılacak alanda tecrübe sahibi olmak gibi şartlar aranıyor. İşte; 4000 – 5000 TL maaşla çalışabileceğiniz işler!

    takvim.com.tr
    İŞKUR kurum dışı 4000-5000 TL maaşla KPSS şartsız iş ilanları! Belediyeler yüzlerce kişi alıyor!

    İŞKUR kurum dışı ilanlara her yıl toplamda yüzbinlerce kişi başvuruda bulunuyor. İş sahibi olmak isteyenlerin isteğini yerine getiren İŞKUR sayesinde birçok vatandaş iş buldu. Günümüzde en çok merak edilen işe alım türlerinden birisi ise, KPSS şartsız kurum dışı personel alımı oldu. Ülkemiz genelinde birçok belediye açtığı kadrolarla personel alımı yapacağını duyuruyor. Bu ilanlar İŞKUR üzerinden yayımlanıyor. Peki; İŞKUR kurum dışı KPSS şartsız iş ilanları nasıl?

    KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

    Belediye Personel alımı ilanlarına başvuru yapmak isteyen adaylar bazı niteliklere sahip olmaları gereklidir. Bu kapsamda başvuru yapacak adayların, Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel edecek herhangi bir sağlık problemi olmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, En az okuryazar olmak, Alım yapılacak alanda tecrübe sahibi olmak gibi nitelikler aranacak.

    ALIM YAPACAK BELEDİYELER HANGİLERİ?

    Haberimizden alım yapacak belediyeler ve son başvuru tarihleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

    Zonguldak Çaycuma Belediyesi – 11.7.2021

    Erzurum Narman Belediyesi – 12.7.2021

    Samsun Bafra Belediyesi – 12.7.2021

    Muğla Datça Belediyesi – 12.7.2021

    Niğde Bor Belediyesi – 12.7.2021

        Aydın Kuşadası Belediyesi – 12.7.2021

        Konya Doğanhisar Belediyesi – 12.7.2021

        Niğde Karakapı Belediyesi – 13.7.2021

        Aydın Büyükşehir Belediyesi – 13.7.2021

        Mersin Büyükşehir Belediyesi – 14.7.2021

        Muğla Bodrum Belediyesi – 14.7.2021

        Muğla Ula Belediyesi – 14.7.2021

        Kayseri Akkışla Belediyesi – 14.7.2021

        Bursa Osmangazi Belediyesi – 16.7.2021

        İstanbul Beylikdüzü Belediyesi – 16.7.2021

        Balıkesir Edremit Belediyesi – 26.7.2021

        TÜM İLANLAR İÇİN TIKLAYINIZ

        Söz konusu olan belediyeler bünyesine,

        İşyeri Hekimi,
        İşçi,
        Şoför,
        Büro Elemanı,
        Süt İşleme Ustası,
        Mekanik Ustası,
        Mekanik Ustası,
        Oto Bakım Ustası,
        Bilgisayar Teknikeri,
        Özel Güvenlik Görevlisi,
        Bilgisayar Veya Yazılım Mühendisi,
        Asfalt Plent Operatörü,
        Finişer ( Asfalt serim ) Operatörü,
        İnşaat Teknikeri,
        Satın Alma ve Ambar Personeli,

        Asfalt İşçisi,
        Şehir Plancısı,
        Çevre Mühendisi,
        İnşaat Mühendisi,
        Kaldırım, Bordür, Taş usta yardımcısı,
        Kaldırım, Bordür, tas Ustası,
        harita Mühendisi,
        Mekanik ustası,
        İş Makinası Elektrik ustası,
        Elektrik Ustası,
        harita Teknikeri,
        Şoför ( Silindir ),
        Treyler Operatörü,

            Şoför Vidanjör,Su Tesisat Ustası,
            Paletli Kepçe Operatörü,
            Kazıcı Yükleyici Operatörü,
            Kaynakçı,
            Güvenlik Görevlisi,
            Elektrikçi,
            Beden İşçisi,
            Temizlik Görevlisi,
            Aşçı Yardımcısı,
            Bulaşıkçı,
            Beden İşçisi,
            Büro İşçisi,
            Kasiyer,
            Garson,
            Silahlı Güvenlik Görevlisi,
            Mutfak Görevlisi - Yardımcı Mutfak Personeli,
            Muhasebe meslek Elemanı,
            Mutfak Şeyi,
            Elektrikçi,
            Barista,
            Mimar,
            Ağır Beden İşçisi gibi kadrolarda alım yapılacak.

            KİMLER SÖZLEŞMELİ ÇALIŞABİLİR?

            5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi 3. fıkrasında yer alan hükme göre şu ifadelere yer verilmiştir;

            "Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir."
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            Haberler Memurlar 4000-5000 TL maaşla KPSS şartsız iş ilanları! İŞKUR kurum dışı ilanlarda belediyeler yüzlerce kişi alıyor!