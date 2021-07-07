TCDD, DHMİ, TEİAŞ, TMO, ÇAYKUR yüzlerce memur alımı başvuru şartları! Lise, ön lisans, lisans ve kadrolar

Merkezi atamalar ile kamuya memur alımı ilanları yayımlandı. Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu adaylar içerisinden 5 kuruma 519 memur alınacak. Devlet Hava Meydanları İşletmesi bünyesine ön lisans ve lisans mezunu toplam 197 kişilik kadro ile memur alımı yapılacak. ÇAYKUR 4 farklı ilde olmak üzere toplamda 60 memur alımı yapacak. TCDD en az lise mezunu adaylar içerisinden 140 memur alımı yapacak.
ÇAYKUR KADRO DAĞILIMI:
ÇAYKUR 4 farklı ilde olmak üzere toplamda 60 memur alımı yapacak. Ön Lisans ve Lisans mezunu kadro dağılımı şöyledir.
Ön Lisans Mezunu 15 Anbar Memuru,
Lisans Mezunu 2 Avukat, 23 Memur ve 20 Mühendis alımı yapılacak.
DHMİ KADRO DAĞILIMI:
Devlet Hava Meydanları İşletmesi bünyesine Ön Lisans ve Lisans mezunu toplam 197 kişilik kadro ile memur alımı yapılacak.
Ön Lisans Mezunu: 41 ARFF Memuru, 1 İş Makinesi Sürücüsü, 16 Köprü Operatörü, 44 Tekniker alınacak.
Lisans Mezunu: 21 Arpon Memuru, 15 ARFF Memuru, 36 Memur, 2 Mühendis, 1 Mütercim, 20 Stajyer Havacılık Bilgi Yönetimi Uzmanı alınacak.