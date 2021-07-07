TCDD, DHMİ, TEİAŞ, TMO, ÇAYKUR yüzlerce memur alımı başvuru şartları! Lise, ön lisans, lisans ve kadrolar

TEİŞ KADRO DAĞILIMI:

Türkiye Elektrik İletim Şirketi bünyesine 58 kişilik boş kadro ile Lisans mezunu adaylar içerisinden, 10 Avukat, 47 Mühendis, 1 Mütercim alımı yapacak.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

Söz konusu kamu kurumlarına başvuru için adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Bu kapsamda " Türkiye Cumhuriyati vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, 18 yaşını tamamlamış olmak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgidi olmamak" gibi nitelikle aranacak.

Aynı zamanda 2020 yılında yapılmış olan KPSS'den Lise için P94, Ön Lisans için P93 ve Lisans için P3 puan türünden puan almış olmak şartı aranacak.