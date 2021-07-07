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    • Memurlar
    • 07.07.2021 13:14
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    • Son Güncelleme:
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    • 07.07.2021 13:14
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    TCDD, DHMİ, TEİAŞ, TMO, ÇAYKUR yüzlerce memur alımı başvuru şartları! Lise, ön lisans, lisans ve kadrolar

    Kamuya memur alımları amacıyla gelişmeler başladı. Lise, ön lisans ve lisans mezunu adaylar içerisinden 5 kamu kurumunda 519 memur alımı yapılacak. Bu kapsamda alımlar değişik kamu kurumlarına yapılacak olup bu haberimizde sizlere alakalı kurumların memur alımı kadrolarını ve detaylarını haberimizde vereceğiz. Devlet Hava Meydanları İşletmesi bünyesine ön lisans ve lisans mezunu toplam 197 kişilik kadro ile memur alımı yapılacak. ÇAYKUR 4 farklı ilde olmak üzere toplamda 60 memur alımı yapacak. TCDD en az lise mezunu adaylar içerisinden 140 memur alımı yapacak.

    takvim.com.tr
    TCDD, DHMİ, TEİAŞ, TMO, ÇAYKUR yüzlerce memur alımı başvuru şartları!

    Merkezi atamalar ile kamuya memur alımı ilanları yayımlandı. Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu adaylar içerisinden 5 kuruma 519 memur alınacak. Devlet Hava Meydanları İşletmesi bünyesine ön lisans ve lisans mezunu toplam 197 kişilik kadro ile memur alımı yapılacak. ÇAYKUR 4 farklı ilde olmak üzere toplamda 60 memur alımı yapacak. TCDD en az lise mezunu adaylar içerisinden 140 memur alımı yapacak.

    ÇAYKUR KADRO DAĞILIMI:

    ÇAYKUR 4 farklı ilde olmak üzere toplamda 60 memur alımı yapacak. Ön Lisans ve Lisans mezunu kadro dağılımı şöyledir.

    Ön Lisans Mezunu 15 Anbar Memuru,

    Lisans Mezunu 2 Avukat, 23 Memur ve 20 Mühendis alımı yapılacak.

    DHMİ KADRO DAĞILIMI:

    Devlet Hava Meydanları İşletmesi bünyesine Ön Lisans ve Lisans mezunu toplam 197 kişilik kadro ile memur alımı yapılacak.

    Ön Lisans Mezunu: 41 ARFF Memuru, 1 İş Makinesi Sürücüsü, 16 Köprü Operatörü, 44 Tekniker alınacak.

    Lisans Mezunu: 21 Arpon Memuru, 15 ARFF Memuru, 36 Memur, 2 Mühendis, 1 Mütercim, 20 Stajyer Havacılık Bilgi Yönetimi Uzmanı alınacak.

        TCDD KADRO DAĞILIMI:

        TCDD en az lise mezunu adaylar içerisinden 140 memur alımı yapacak. Bu kapsamda kadro dağılımı:

        Lise: Lise Mezunu toplamda 70 kişilik kadro ile personel alımı yapılacak. Buna göre Teknisyen kadrosunda 13 ve Vagon Teknisyeni kadrosunda 57 Kişi Alınacak.

        Ön Lisans: Ön Lisans Mezunu toplamda 29 personel alımı yapılacak olup alımların tamamı farklı illerde bulunan birimlere tekniker kadrosunda yapılacak.

        Lisans: Lisans mezunu 54 personel alımı yapılacağı bildirildi. Bu kapsamda alımlar farklı kadrolarda yapılacak olup, 4 Avukat, 39 Memur ve 11 Mühendis alımı yapılacak.

        TMO KADRO DAĞILIMI:

        Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü toplamda 64 kişilik kadro ile:

        Lise Mezunu: 12 kişilik kadro ile Teknisyen Alımı yapılacak.

        Ön Lisans Mezunu: 35 kişilik kadro ile, 11 Anbar Memuru, 2 Bilgisayar İşletmeni, 2 İtfaiyeci, 2 Laborant, 5 Memur, 13 Muhasebeci alımı yapılacak.

        Lisans Mezunu: 17 Kişi alınacak. Kadro Dağılımı ise, 4 Avukat, 2 Ekonomist, 1 İstatistikçi, 1 Kimyager, 2 Memur ve 7 Mühendis alımı yapılacak.

        TEİŞ KADRO DAĞILIMI:

        Türkiye Elektrik İletim Şirketi bünyesine 58 kişilik boş kadro ile Lisans mezunu adaylar içerisinden, 10 Avukat, 47 Mühendis, 1 Mütercim alımı yapacak.

        KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

        Söz konusu kamu kurumlarına başvuru için adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Bu kapsamda " Türkiye Cumhuriyati vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, 18 yaşını tamamlamış olmak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgidi olmamak" gibi nitelikle aranacak.

        Aynı zamanda 2020 yılında yapılmış olan KPSS'den Lise için P94, Ön Lisans için P93 ve Lisans için P3 puan türünden puan almış olmak şartı aranacak.

            ALIM YAPACAK KURUMLAR:

            Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü,

            Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü,

            Türkiye Elektrik İletim Şirketi

            Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü,

            Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü,
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            Haberler Memurlar TCDD, DHMİ, TEİAŞ, TMO, ÇAYKUR yüzlerce memur alımı başvuru şartları! Lise, ön lisans, lisans ve kadrolar