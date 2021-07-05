2021 Temmuz zamlı bekçi, öğretmen, polis, doktor, hemşire, maaşı kaç TL oldu? Zamlı memur maaşları son dakika ne kadar oldu?

Memur maaşlarına yapılacak zam tutarı son saatlerin en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Milyonlarca memur bir süredir 5 Temmuz'da açıklanacak olan zam tutarına odaklanmıştı. Tabii bunun öncesinde de bazı tahminler ve ipuçları ortaya çıkıyor. Her ay Ocak ve Temmuz ayında zamlı maaşları belli olan memurlar yılın altı ayının enflasyon tutarlarının netlik kazanmasıyla birlikte maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak etmeye başladı. Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon oranlarıyla Temmuz zammı belli oldu. Peki, zamlı memur maaşları ne kadar oldu? Polis, hemşire, doktor, bekçi, öğretmen zamlı maaşları kaç TL olacak? İşte detaylar

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam tutarı bugün saat 10.00'da açıklanan enflasyon oranlarıyla netlik kazandı.

Bağkur esnaf emeklisinin en düşük maaşı 2350 liraya çıktı. En düşük tarım emeklisi maaşı 1867 lira oldu. 2000 öncesi SSK'lı emekli 2625 liraya yükseldi.

İşte son gelişmeler ve yapılan açıklamalar;