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    • Memurlar
    • 06.07.2021 08:25
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    • 06.07.2021 08:25
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    2021 Temmuz zamlı bekçi, öğretmen, polis, doktor, hemşire, maaşı kaç TL oldu? Zamlı memur maaşları son dakika ne kadar oldu?

    Milyonlarca emekli ve memurun zamlı maaşları bugün belli oldu. Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon oranlarıyla Temmuz zammı netlik kazandı. Bu kapsamda meslek gruplarına göre en düşük ve en memur emekli maaşının ne kadar olacağı milyonlarca kişi tarafından merak edilirken araştırmalar sabah saatleriyle hız kazandı. Bilindiği üzere her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere maaşlara zam yapılıyor ve 6 aylık enflasyon rakamları tutarın belirlenmesinde önemli bir etken olarak karşımıza çıkıyor. Peki, zamlı memur maaşları ne kadar oldu? Polis, hemşire, doktor, bekçi, öğretmen zamlı maaşları kaç TL olacak? İşte son gelişmeler

    Zamlı memur maaşları ne kadar oldu?

    Memur maaşlarına yapılacak zam tutarı son saatlerin en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Milyonlarca memur bir süredir 5 Temmuz'da açıklanacak olan zam tutarına odaklanmıştı. Tabii bunun öncesinde de bazı tahminler ve ipuçları ortaya çıkıyor. Her ay Ocak ve Temmuz ayında zamlı maaşları belli olan memurlar yılın altı ayının enflasyon tutarlarının netlik kazanmasıyla birlikte maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak etmeye başladı. Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon oranlarıyla Temmuz zammı belli oldu. Peki, zamlı memur maaşları ne kadar oldu? Polis, hemşire, doktor, bekçi, öğretmen zamlı maaşları kaç TL olacak? İşte detaylar

    ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

    Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam tutarı bugün saat 10.00'da açıklanan enflasyon oranlarıyla netlik kazandı.

    Bağkur esnaf emeklisinin en düşük maaşı 2350 liraya çıktı. En düşük tarım emeklisi maaşı 1867 lira oldu. 2000 öncesi SSK'lı emekli 2625 liraya yükseldi.

    İşte son gelişmeler ve yapılan açıklamalar;

    EMEKLİYE ZAM MEMURA FARK

    Haziran enflasyonu ile birlikte milyonlarca memur ve emeklinin yılın ikinci yarısında alacakları Temmuz zammı da belli oldu. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 8.45 zam alırken memur ve memur emeklilerinin zam oranı yüzde 3 +5.45 oldu. Memur ve memur emeklilerine yüzde 5.45 enflasyon farkı ödenecek.

    En düşük memur maaşı 4330 TL olurken en düşük memur emeklisi maaşı 3.276 TL'ye yükseldi

    En düşük esnaf Bağkur maaşı 2.350 TL oldu

    En düşük SSK 2000 öncesi emekli maaşı 2.625 liraya çıktı…

    FARUK ERDEM

    Milyonlarca emekli ve memurun beklediği rakam açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayının enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre 6 aylık endeks değişimi yüzde 8.45 oldu. Bu rakamla birlikte bu yılın ilk 6 ayının oranı da ortaya çıkmış oldu. Enflasyon rakamı hem emeklileri hem memurları hem de sosyal yardım alanları ilgilendiriyor. Çünkü yılın ikinci zammı bu enflasyon rakamlarına göre yapılıyor. 2021'nin ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını belirleyecek. 6 aylık enflasyon oranına göre SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranı yüzde 8.45 oldu. Mmemurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 3'lük toplu sözleşme artışa eklenecek enflasyon farkı da bu oranla birlikte belirlendi. Buna göre memurların ve memur emeklilerinin zam oranları yüzde 3+ 5.45 olarak gerçekleşti. Memur maaş artışı, ayrıca yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine, emekli doktorların ilave ödemelerine etki edecek.

        KİM, NE ALACAK?

        - EMEKLİYE EN AZ 1.867 TL: En düşük emekli aylığı; esnafta 2.350, çiftçide 1.867 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2.624 memur emeklisinde 3.275 liraya çıktı.

        - MEMURA EN AZ 4330 TL: Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 4330 liraya çıkacak. Eş yardımı 409 TL 0-6 yaş çocuk yardımı 90, 6 yaş üstü çocuk yardımı ise 46 liraya çıkacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 589 lira alacak.

        - YAŞLIYA 65 yaş aylığı 763,67 liradan 828 liraya çıktı.

        - ENGELLİYE 662-992 TL: Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 662, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 992 liraya yükseldi.

        - EVDE BAKIMA 1.798 TL: Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 657 lira tutarındaki aylık, 1.798 liraya ulaştı.

        EMEKLİLER

        TABAN AYLIKLAR
        EMEKLİ Mevcut Zamlı (8.45)
        Emekli Sandığı 3.020,66 3.275,90
        SSK (2000 öncesi) 2.419,77 2.624,24
        Bağ-Kur esnaf 2.167 2.350,11
        Bağ-Kur tarım 1.722 1.867,51
        Memur (En düşük) 3.993 4.330

        SOSYAL ÖDEMELER

        AYLIK Mevcut % 8.45

        65 yaş aylığı 763,67 828,20
        Evde bakım desteği 1.657,86 1.797.94

        Kıdem tazminatı tavanı 7.638,96 8.261,63

        Engelli aylığı

        - % 40-69 arası 609,61 661,12

        - % 70 ve üstü 914,42 991,68

        Engelli maaşı ( 40-69) 567,96 662

        Engelli maaşı ( 70 üstü) 851,94

        1.100 TL İKRAMİYE

        Kurban Bayramı 20-23 Temmuz tarihlerine denk geliyor. Eğer takvimde bir değişiklik yapılmazsa bin 100 liralık ikramiye, 12-19 Temmuz tarihleri arasında ödenecek. Tam tarihleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyuracak.

            TOPLU SÖZLEŞME

            Ağustos da memur emeklileri için toplu sözleşme ayı olacak. 2022 ve 2023 yıllarının maaş zamlarının belirleneceği toplu sözleşmede, ayrıca emeklilerin gelirini artıracak pek çok talep de masaya yatırılacak.
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            Haberler Memurlar 2021 Temmuz zamlı bekçi, öğretmen, polis, doktor, hemşire, maaşı kaç TL oldu? Zamlı memur maaşları son dakika ne kadar oldu?