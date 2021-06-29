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    • Memurlar
    • 29.06.2021 10:17
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    • 29.06.2021 10:17
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    Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TAİ) personel alımı: 7.000 TL ortalama maaşla sözleşme mühendisi alımı yapılacak!

    Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından personel alım ilanı yayınlandı. Yayınlanan ilanda kurumun Ankara'daki merkezine sözleşme mühendisi alınacağı belirtildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde çalışmak isteyen adaylar ilanla ilgili detayları merak edip araştırmaya başadı. Peki, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii personel alımı başvuru şartları neler? 28 Haziran 1973 tarihinde Türkiye'nin savunma sanayiinde dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kuran TAİ iş başvurusu hakkında merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Türk Havacılık ve Uzay Sanayii TAİ personel alımı yapıyor!

    Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TAİ) personel alımı başvuru şartları neler? Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde çalışmak isteyen adaylar ilanla ilgili detayları merak edip araştırmaya başadı. 28 Haziran 1973 tarihinde Türkiye'nin savunma sanayiinde dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kuran TAİ iş başvurusu hakkında merak edilenler...

    BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Üniversitelerin Makine /Uçak / Havacılık ve Uzay / Endüstri/ Metalurji ve Malzeme / Kimya/ Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,

    Sözleşme Yönetimi veya altyüklenici yönetimi alanında en az 2 yıl tecrübeye sahip olmak,

    Müzakere Teknikleri, Malzeme Bilgisi, Tasarım ve İmalat Süreçleri, Proje Yönetimi ve Fiyatlandırma konularında bilgi sahibi olmak,

    İyi derecede İngilizce bilgisine sahip (TOEFL 84+, IELTS 6.5+, TÖMER 79+, ITEP 4+),

    İletişim becerileri güçlü olmak,

    Ekip çalışmasına yatkın olmak,

    Toplantı yönetimi ve sunum becerisine sahip olmak,

    Analitik düşünme ve Müzakere yeteneğine sahip olmak,

    MS Ofis programlarına hâkim olmak,

    Seyahat engeli olmamak.

    SÖZLEŞME MÜHENDİSİ NE İŞ YAPAR?

    Tasarım ve üretim faaliyetleri gerçekleştiren firma ve kuruluşlara ziyaretler düzenleyerek; tasarım kabiliyetlerine, üretim alt yapılarına, bilgi ve tecrübe seviyelerine göre firma veri tabanı oluşturmak,

    Hava aracı sistem ve komponentleri için Yurtiçi ve Yurtdışı müşterilerden gelen ihale dokümanlarını incelemek, ticari ve teknik teklif paketini hazırlamak, gerekli maliyet ve üretilebilirlik fizibilite çalışmalarını gerçekleştirmek, müşteriye sunmak ve teklif müzakerelerini yürütmek,

    Gizlilik Anlaşması, Satış Sözleşmesi vb. dokümanları incelemek, hazırlamak ve müzakeresini yürütmek,

        Teklif ve Sözleşme aktiviteleri ile ilgili gerekli rapor ve sunumlar hazırlanmak,

        Sektör araştırmaları yapmak, gelişmeleri takip etmek ve ilgili raporları güncel tutmak,

        Sözleşme bütçe faaliyetleri ve firma hak edişleri hesaplayarak fatura ödemelerini / muhasebe mahsuplaşmaları gerçekleştirmek.

        Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Hakkında

        Türk Havacılık ve Uzay Sanayii
        Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ), 28 Haziran 1973 tarihinde Türkiye'nin savunma sanayiinde dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kurulmuştur.



        Türk Hava Kuvvetleri'nin savaş uçağı ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak F-16 uçaklarının kullanılması kararı ile birlikte; F-16 uçağının üretimi, uçak üzerindeki sistemlerin entegrasyonu ve uçuş testlerini yaparak Hava Kuvvetlerimize teslim etmek üzere TUSAŞ tarafından 1984 yılında TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TAI), Türk-ABD ortak yatırım şirketi olarak 25 yıllığına kurulmuştur.

        25 yıllık süreç tamamlanmadan, 2005 yılında TAI'nin yabancı hisseleri Türk hissedarlar tarafından satın alınarak şirket yeniden yapılandırılmıştır. Bu kapsamda TAI ve TUSAŞ birleşerek, TUSAŞ – Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. çatısı altında faaliyetlerini genişletmiş, havacılık ve uzay sanayi sistemlerinin geliştirilmesi, modernizasyonu, üretimi, sistem entegrasyonu ve yaşam döngüsü destek süreçlerinde Türkiye'nin teknoloji merkezi konumuna gelmiştir.

        Havacılık ve uzay sanayisinde küresel ilk yüz oyuncu arasında yer alan TUSAŞ, proje konularına bağlı olarak;

        • Yapısal Grubu,
        • Uçak Grubu,
        • Helikopter Grubu,

        • İnsansız Hava Aracı (İHA) Sistemleri Grubu,
        • Uzay Sistemleri Grubu,
        • Milli Muharip Uçak (MMU) Grubu

        olmak üzere altı stratejik iş merkezi bünyesinde örgütlenmiştir. Ayrıca, TUSAŞ tarafından tasarlanan/üretilen tüm ürünlerle ilgili olarak entegre lojistik destek hizmeti sağlanmaktadır.
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        Haberler Memurlar Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TAİ) personel alımı: 7.000 TL ortalama maaşla sözleşme mühendisi alımı yapılacak!