Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TAİ) personel alımı: 7.000 TL ortalama maaşla sözleşme mühendisi alımı yapılacak!

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TAİ) personel alımı başvuru şartları neler? Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde çalışmak isteyen adaylar ilanla ilgili detayları merak edip araştırmaya başadı. 28 Haziran 1973 tarihinde Türkiye'nin savunma sanayiinde dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kuran TAİ iş başvurusu hakkında merak edilenler...
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Üniversitelerin Makine /Uçak / Havacılık ve Uzay / Endüstri/ Metalurji ve Malzeme / Kimya/ Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,
Sözleşme Yönetimi veya altyüklenici yönetimi alanında en az 2 yıl tecrübeye sahip olmak,
Müzakere Teknikleri, Malzeme Bilgisi, Tasarım ve İmalat Süreçleri, Proje Yönetimi ve Fiyatlandırma konularında bilgi sahibi olmak,
İyi derecede İngilizce bilgisine sahip (TOEFL 84+, IELTS 6.5+, TÖMER 79+, ITEP 4+),
İletişim becerileri güçlü olmak,
Ekip çalışmasına yatkın olmak,
Toplantı yönetimi ve sunum becerisine sahip olmak,
Analitik düşünme ve Müzakere yeteneğine sahip olmak,
MS Ofis programlarına hâkim olmak,
Seyahat engeli olmamak.
SÖZLEŞME MÜHENDİSİ NE İŞ YAPAR?
Tasarım ve üretim faaliyetleri gerçekleştiren firma ve kuruluşlara ziyaretler düzenleyerek; tasarım kabiliyetlerine, üretim alt yapılarına, bilgi ve tecrübe seviyelerine göre firma veri tabanı oluşturmak,
Hava aracı sistem ve komponentleri için Yurtiçi ve Yurtdışı müşterilerden gelen ihale dokümanlarını incelemek, ticari ve teknik teklif paketini hazırlamak, gerekli maliyet ve üretilebilirlik fizibilite çalışmalarını gerçekleştirmek, müşteriye sunmak ve teklif müzakerelerini yürütmek,
Gizlilik Anlaşması, Satış Sözleşmesi vb. dokümanları incelemek, hazırlamak ve müzakeresini yürütmek,