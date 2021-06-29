ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? 92. dönem özel güvenlik sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılıyor.13 Haziran'da gerçekleşen sınavın soru ve cevapları Emniyet Genel Müdürlüğü resmi internet sayfasında adayların erişimine açılmıştı ve gözler sonuçlara çevrilmişti. Peki 92. dönem özel güvenlik ÖGG sonuçları sorgulama ekranına nasıl ulaşılır?
ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
92. ÖGG sınav sonuçları hakkında resmi bir açıklama gelmedi. Özel güvenlik eğitim kurumları, ÖGNET aracılığı ile sınav sonuçlarını görüntüleyebilecek.
ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ ŞARTLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.
18 yaşını doldurmuş olmak.
26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.