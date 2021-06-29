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    • 29.06.2021 08:56
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    ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? 92. dönem özel güvenlik sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?

    Gündemde sıklıkla aratırılanlar arasında 92. dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? Sorusu yer alıyor. 13 Haziran'da sınavlara giren adaylar gözünü sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. Özel güvenlik eğitim kurumları, ÖGNET aracılığı ile sınav sonuçları görüntülenebilecek. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen sınavla ilgili resmi bir açıklama gelip gelmediği merak ediliyor. Peki, ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? 92. dönem özel güvenlik sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    92. dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı?

    ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? 92. dönem özel güvenlik sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılıyor.13 Haziran'da gerçekleşen sınavın soru ve cevapları Emniyet Genel Müdürlüğü resmi internet sayfasında adayların erişimine açılmıştı ve gözler sonuçlara çevrilmişti. Peki 92. dönem özel güvenlik ÖGG sonuçları sorgulama ekranına nasıl ulaşılır?

    ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    92. ÖGG sınav sonuçları hakkında resmi bir açıklama gelmedi. Özel güvenlik eğitim kurumları, ÖGNET aracılığı ile sınav sonuçlarını görüntüleyebilecek.

    ÖGG SONUÇ SORGULAMA EKRANI

    ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ ŞARTLARI

    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

    Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.

    18 yaşını doldurmuş olmak.

    26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.

        2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.

        3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

        Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.

        Güvenlik soruşturması olumlu olmak.
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        Haberler Memurlar ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? 92. dönem özel güvenlik sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?