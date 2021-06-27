PMYO polis alımı kontenjan, TYT taban puan kaç olur? 2021 yılı PMYO polis alımı başvuru şartları nedir?

PMYO 2021 yılı polis alımı başvuru şartları oldukça merak ediliyor. PMYO'ya başvurabilmek için öncelikle liseyi bitirmeniz veya lise son sınıfta olmanız gerekmektedir. YKS sınavına girerek her yıl değişen baraj puanını almalısınız. Bu bağlamda üniversite hayali kuran adayların diğer bir tercihi de Polis Okullarıdır. Bildiğiniz üzere Polis Akademisi Başkanlığı PMYO kapsamında her yıl lise mezunları içerisinden TYT puanı ile Polis alımı yapıyor. 2021 yılı PMYO alımları için müjde bekleniyor. Adaylar yeni sınava katıldı ve sonuçlar kapsamında alım ilanı yayımlanacak mı?
2021 YILI PMYO POLİS MEMURU ADAYI ALIMI İLANI YAYIMLANIYOR MU?
Bildiğiniz gibi 2020 yılı PMYO alımları Koronavirüs sebebi ile ertelenmişti. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama ile tam açılma kadarı alındı. Bu kapsamda yeni eğitimlerin başlaması için herhangi bir engel kalmadı. 2020 yılında da yapılmaması sebebi ile bu yıl alımların yapılması bekleniyor ve Temmuz sonunda ilan beklenmektedir.
BEKLENEN KONTENJAN SAYISI NE KADAR?
Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yürütülecek Lise Mezunu Polis Alımı için büyük müjde bekleniyor. 2020 yılında da 2500 kişilik boş kontenjan beklenmekteydi ancak Pandemi sebebi ile alımların ertelenmesi 2021 yılında yapılacak Polis Memuru adayı alımı için kontenjanı arttırıyor. Bu yönde 2 yıllık yapılacak alım için en az 3500 Polis Memuru Adayı alımı bekleniyor. Bu sayı Polis Akademisi Başkanlığından gelecek müjde ile 5000 kişilik kontenjan gelmesi de muhtemeller arasında