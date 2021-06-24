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    İŞKUR ilanları yayınladı: 101 bin işçi aranıyor

    Özel sektör, 101 bini aşkın personel alımı için düğmeye bastı. En çok beden işçisi, temizlik görevlisi, turizm elemanı aranıyor. İş arayanlar, isterse İŞKUR'un internet sitesinden isterse en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla üye olup, kendisine uygun işe başvurabiliyor. İşte tüm detaylar...

    101 bin işçi aranıyor
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    Kısıtlamaların 1 Temmuz'da kaldırılacağının duyurulmasıyla özel sektör personel alımı için kolları sıvadı. Açık işler yükselişe geçti. İş arayanlarla işverenleri buluşturan İŞKUR'da açık işler 101 bini aştı.



    Yılbaşından bu yana 464 bini aşkın kişiyi işe yerleştiren İŞKUR'da, en çok eleman aranan alanların başında ise 19 bin kişiyle beden işçiliği geliyor. Özel sektör; acilen 2 bin 778 temizlik görevlisi, 2 bin 478 turizm ve otelcilik elemanı, 2 bin 381 satış danışmanı ve 2 bin 57 garson arıyor.



    İş arayanlar, isterse İŞKUR'un internet sitesinden isterse en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla üye olup, kendisine uygun işe başvurabiliyor.



        AÇIK İŞTE İLK 15

        Beden işçisi 19.085

        Temizlik görevlisi 2.778

        Turizm ve otelcilik elemanı 2.478

        Satış danışmanı 2.381

        Garson (servis elemanı) 2.057

        Makineci (dikiş) 2.040

        Gazaltı (mig-mag) kaynakçısı 1.876

        Ön muhasebeci 1.565



        Şoför (yük taşıma) 1.379

        Konfeksiyon işçisi 1.350

        İmalat işçisi (makine ile) 1.018

        Paketleme işçisi 988

        Kasiyer 955

        Elektrikçi 926

        Bisküvi imalat işçisi 912

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