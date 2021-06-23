Jandarma bekçi maaşı ne kadar 2021? Bekçilik başvuru şartları neler? Başvurular nereden ve nasıl yapılıyor? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Polis Akademisi Başkanlığı (PA) tarafından yakın zamanda alım yapılması beklenen bir bekçi alımı olmasa da açılacak kadrolar için şimdiden maaş araştırmaları yapılır oldu. İşte konuya dair tüm ayrıntılar…
2021 BEKÇİ MAAŞI NE KADAR?
2021 yılında memurların, doktor, polis, öğretmen, hemşire, bekçi maaşlarına yapılacak zam oranları bugün açıklanan enflasyon rakamlarının ardından belli oldu. Buna göre; memurlara ve memur emeklilerine yüzde 3 zam ve 2020'nin ikinci altı aylık enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.
2020 yılında bekçiler İlkokulu mezunu olan bir bekçi 4.302,80 TL maaş alırken, lise mezunu bekçilerin maaşları 4.352 TL ile 4.455,14 TL arasında değişiyor. Lisans ve ön lisans mezunu bekçiler ise 4.404 TL ile 4.657 TL maaş alıyordu.
Zamla birlikte ilkokul mezunu bekçi 4618 lira alacak.
Lise mezunu bekçi 4782 lira alacak.
Ön lisans ve lisans mezunu bekçi 4999 lira alacak.
BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Bekçi alımı 2020 başvuru şartları aşağıdaki gibidir;
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c) En az 167 cm boyunda olmak,
d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.
e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,
f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,
g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (02/07/2000 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (02/07/1988 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,