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    • Memurlar
    • 24.06.2021 00:54
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    • 24.06.2021 00:55
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    Jandarma bekçi maaşı ne kadar 2021? Bekçilik başvuru şartları neler? Başvurular nereden ve nasıl yapılıyor?

    Gündemde yoğun bir şekilde Jandarma bekçi maaşı ne kadar 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanır oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Polis Akademisi Başkanlığı (PA) tarafından yapılan duyurular yakından takip ediliyor, son olarak İstanbul için 400 bekçi alımı gerçekleşmişti ve yeni yapılacak olanlar da merak ediliyor. Bir yandan da maaş konusu araştırma konusu oluyor. Peki Bekçilik başvuru şartları neler? Başvurular nereden ve nasıl yapılıyor? İşte bekçilik başvurusuna dair merak edilen tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Jandarma bekçi maaşı ne kadar 2021?

    Jandarma bekçi maaşı ne kadar 2021? Bekçilik başvuru şartları neler? Başvurular nereden ve nasıl yapılıyor? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Polis Akademisi Başkanlığı (PA) tarafından yakın zamanda alım yapılması beklenen bir bekçi alımı olmasa da açılacak kadrolar için şimdiden maaş araştırmaları yapılır oldu. İşte konuya dair tüm ayrıntılar…

    2021 BEKÇİ MAAŞI NE KADAR?

    2021 yılında memurların, doktor, polis, öğretmen, hemşire, bekçi maaşlarına yapılacak zam oranları bugün açıklanan enflasyon rakamlarının ardından belli oldu. Buna göre; memurlara ve memur emeklilerine yüzde 3 zam ve 2020'nin ikinci altı aylık enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.

    2020 yılında bekçiler İlkokulu mezunu olan bir bekçi 4.302,80 TL maaş alırken, lise mezunu bekçilerin maaşları 4.352 TL ile 4.455,14 TL arasında değişiyor. Lisans ve ön lisans mezunu bekçiler ise 4.404 TL ile 4.657 TL maaş alıyordu.

    Zamla birlikte ilkokul mezunu bekçi 4618 lira alacak.
    Lise mezunu bekçi 4782 lira alacak.
    Ön lisans ve lisans mezunu bekçi 4999 lira alacak.

    BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

    Bekçi alımı 2020 başvuru şartları aşağıdaki gibidir;

    a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

    b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    c) En az 167 cm boyunda olmak,

    d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

    e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

    f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

    g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (02/07/2000 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (02/07/1988 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

        h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas,irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

        j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ilemahkûm bulunmamak,

        k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'nci maddesinde belirtilen şartları taşımak),

        l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

        m)Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.

        n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

        o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

        p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarındançıkarılmamış olmak,

        q) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine,toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

        r) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

        s) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
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        Haberler Memurlar Jandarma bekçi maaşı ne kadar 2021? Bekçilik başvuru şartları neler? Başvurular nereden ve nasıl yapılıyor?