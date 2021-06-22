Mersin Üniversitesi 20 yeni öğretim üyesi alımı yapacak

Mersin Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 20 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görevlendirileceği de açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Mersin Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı başvurusu için bilgiler

- İlan başvuru evraklarına http://pdb.mersin.edu.tr/birim/205/akademik-personel-sube-mudurlugu web sayfasında bulunan İlan Başvuruları menüsünden ulaşılabilmektedir.

-Profesör ve Doçent ilanına başvuru yapacak adayların İlan Başvuruları menüsündeki "MEÜ. Akademik Ölçüt Tercih Beyan Belgesi"ni mutlaka doldurmaları gerekmektedir.

- İlan başvuru formu ve başvuru formunda belirtilen belgeleri de içeren yayın dosyası Profesörlük için 6 takım [Flash Bellek], Doçentlik için 4 takım [Flash Bellek] ve Doktor Öğretim Üyesi için 4 takım [Flash Bellek] olarak hazırlanması gerekmektedir.

- Ayrıca ilan başvuru formu ve ilan başvuru formunda istenen belgeler (yayınlar hariç) fiziksel olarak da teslim edilmelidir.

- 2547 sayılı Kanun'un Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %20'lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

- İdare gerekli gördüğü takdirde ''İlanın'' her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.

- Profesör kadrosundakiler doçent kadrosuna, doçent unvanı alanlar ise doktor öğretim üyesi kadrosuna başvuramazlar.

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