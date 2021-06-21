Göç İdaresi güvenlik görevlisi alımı yapacak! Başvurular başladı! 1215 güvenlik görevlisi alımı nasıl olacak?

Giriş sınavı başvuruları 21 Haziran 2021 tarihi saat: 10:00'da başlayıp 25 Haziran 2021 tarihi saat: 17:00'da sona erecektir.

Başvurular e-Devlet şifresi ile yapılacağından, adayların (www.turkiye.gov.tr) hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir.

İş Talep Formunu elektronik ortamda doldurup, başvurusunu hatasız ve eksiksiz bir şekilde tamamlayan ve bilgilerinin doğruluğundan emin olan adayların "Bilgilerimi Kaydet" butonuna basmaları gerekmektedir. Bu işlemi gerçekleştirmeyen adayların başvuruları sisteme kaydedilmeyecek olup, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır. Bilgilerinde eksiklik veya hata olduğunu fark eden adaylar ise 25 Haziran 2021 tarihi saat: 17:00'a kadar bilgilerini yeniden güncelleyip "Bilgilerimi Kaydet" butonuna basarak başvuru işlemini tamamlamak zorundadırlar.

Adaylar ilanda yer alan puan türünden ikisine de sahip iseler ancak bir puan türü ve en fazla bir adet pozisyon için başvuruda bulunabileceklerdir. Adaylar, başvuru sırasında sadece merkez veya bir ili ve bir pozisyonu tercih edebilecektir. Birden fazla tercihte bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

