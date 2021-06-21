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    • 21.06.2021 09:23
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    alımı yapacak! Başvurular başladı! 1215 güvenlik görevlisi alımı nasıl olacak?

    Göç İdaresi bünyesine alınacak 1309 personel alımı için başvuru dönemi başladı. İçişleri bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne alınacak bu personellerin 1215 kişisi koruma ve güvenlik görevlisi olacak. Başvurular E-Devlet üzerinden kolaylıkla yapılabilecek. Adayların; geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimliğine sahip olması gerekecek. Göç İdaresi personel alımı detayları haberimizde!

    takvim.com.tr
    Göç İdaresi güvenlik görevlisi alımı yapacak! Başvurular başladı! 1215 güvenlik görevlisi alımı nasıl olacak?

    İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi güvenlik görevlisi alımı nasıl olacak? Göç İdaresi'ne 1309 personel alımı için başvuru dönemi başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; başvurular E-Devlet üzerinden alınacak. Adaylar ilanda yer alan puan türünden ikisine de sahip iseler ancak bir puan türü ve en fazla bir adet pozisyon için başvuruda bulunabileceklerdir. İşte; Göç İdaresi güvenlik görevlisi alımı detayları!

    GÖÇ İDARESİ GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI!

    a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    b) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,

    c) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan şartlara haiz olmak,

    ç) Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm'den kısa boylu olmamak,

    d) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13'ten fazla, 17'den az olmamak, (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93'ten fazla, 80-17=63'ten az olmaması gerekmektedir.)

    e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak,

    f) Ülkenin her yerinde 24 saat esasına göre vardiyalı ve/veya dış mekânda çalışmasına ve seyahat etmesine engel bir durumunun olmaması,

    Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alımı başvuruları nasıl yapılacak?

    Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün personel alımı başvuru süreciyle ilgili yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    Adaylar; Bakanlığımızın (www.icisleri.gov.tr) internet adresinde yer alan lisans mezunları için "Göç İdaresi 2021 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel Lisans Giriş (Sözlü) Sınavı İş Talep Formu"na, ön lisans mezunları için "Göç İdaresi 2021 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel Ön Lisans Giriş (Sözlü) Sınavı İş Talep Formu"na lise mezunları için "Göç İdaresi 2021 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel Lise Giriş (Sözlü) Sınavı İş Talep Formu"na KPSS (B) Grubu puan türünden kendisine uygun olanı seçerek, 21-25 Haziran 2021 tarihleri arasında ilgili sınav duyurusu bölümünde yayımlanacak olan başvuru linki aracılığıyla e-Devlet şifresi ile erişip elektronik ortamda müracaat edeceklerdir. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile ya da bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.

        Giriş sınavı başvuruları 21 Haziran 2021 tarihi saat: 10:00'da başlayıp 25 Haziran 2021 tarihi saat: 17:00'da sona erecektir.

        Başvurular e-Devlet şifresi ile yapılacağından, adayların (www.turkiye.gov.tr) hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir.

        İş Talep Formunu elektronik ortamda doldurup, başvurusunu hatasız ve eksiksiz bir şekilde tamamlayan ve bilgilerinin doğruluğundan emin olan adayların "Bilgilerimi Kaydet" butonuna basmaları gerekmektedir. Bu işlemi gerçekleştirmeyen adayların başvuruları sisteme kaydedilmeyecek olup, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır. Bilgilerinde eksiklik veya hata olduğunu fark eden adaylar ise 25 Haziran 2021 tarihi saat: 17:00'a kadar bilgilerini yeniden güncelleyip "Bilgilerimi Kaydet" butonuna basarak başvuru işlemini tamamlamak zorundadırlar.

        Adaylar ilanda yer alan puan türünden ikisine de sahip iseler ancak bir puan türü ve en fazla bir adet pozisyon için başvuruda bulunabileceklerdir. Adaylar, başvuru sırasında sadece merkez veya bir ili ve bir pozisyonu tercih edebilecektir. Birden fazla tercihte bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.
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        Haberler Memurlar Göç İdaresi güvenlik görevlisi alımı yapacak! Başvurular başladı! 1215 güvenlik görevlisi alımı nasıl olacak?