Göç İdaresi güvenlik görevlisi alımı yapacak! Başvurular başladı! 1215 güvenlik görevlisi alımı nasıl olacak?

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi güvenlik görevlisi alımı nasıl olacak? Göç İdaresi'ne 1309 personel alımı için başvuru dönemi başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; başvurular E-Devlet üzerinden alınacak. Adaylar ilanda yer alan puan türünden ikisine de sahip iseler ancak bir puan türü ve en fazla bir adet pozisyon için başvuruda bulunabileceklerdir. İşte; Göç İdaresi güvenlik görevlisi alımı detayları!
GÖÇ İDARESİ GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI!
a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
b) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,
c) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan şartlara haiz olmak,
ç) Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm'den kısa boylu olmamak,
d) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13'ten fazla, 17'den az olmamak, (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93'ten fazla, 80-17=63'ten az olmaması gerekmektedir.)
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak,
f) Ülkenin her yerinde 24 saat esasına göre vardiyalı ve/veya dış mekânda çalışmasına ve seyahat etmesine engel bir durumunun olmaması,
Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alımı başvuruları nasıl yapılacak?
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün personel alımı başvuru süreciyle ilgili yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Adaylar; Bakanlığımızın (www.icisleri.gov.tr) internet adresinde yer alan lisans mezunları için "Göç İdaresi 2021 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel Lisans Giriş (Sözlü) Sınavı İş Talep Formu"na, ön lisans mezunları için "Göç İdaresi 2021 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel Ön Lisans Giriş (Sözlü) Sınavı İş Talep Formu"na lise mezunları için "Göç İdaresi 2021 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel Lise Giriş (Sözlü) Sınavı İş Talep Formu"na KPSS (B) Grubu puan türünden kendisine uygun olanı seçerek, 21-25 Haziran 2021 tarihleri arasında ilgili sınav duyurusu bölümünde yayımlanacak olan başvuru linki aracılığıyla e-Devlet şifresi ile erişip elektronik ortamda müracaat edeceklerdir. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile ya da bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.