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    • Memurlar
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    • 21.06.2021 11:57
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    ne zaman, hangi tarihte? 2021 EGM PA nelerdir? Başvuru tarihi açıklandı mı?

    Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı duyuru sayfasında na dair son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Yapılacak duyuru için heyecan sürerken bilindiği üzere son olarak İstanbul için 400 bekçi alımı gerçekleştirilmişti. Peki, bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte? 2021 EGM PA nelerdir? Başvuru tarihi açıklandı mı? İşte merak edilen detaylar...

    takvim.com.tr
    Bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

    Dönem dönem bekçi ve polis alımlarına dair resmi duyurular yapılıyor ve adaylar başvuruya dair detayları merak ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan son duyurular yaz aylarında merak konusu oldu. Peki, bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte? 2021 EGM PA bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? Bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı? İşte bilgiler...

    BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Polis Akademisi Başkanlığı (PA) Bekçi alımının ne zaman yapılacağı henüz belli olmadı. Yeni başvuru gerçekleştiğinde haberimizde yer alacaktır.

    İşte bekçi alımı başvuru şartlarına dair bilgiler;

    GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

    En az İlkokul mezunu olmak. (Bekçi alımı yapacak kurum istediği öğrenim düzeyinden alması söz konusu),

    Boy olarak 1.67 m olanlar başvuru yapabilir. Aynı şekilde boy kilo orantısına da bakılıyor. Bu sebeple beden kitle indeksi olarak da 18 ile 27 arasında olmak.

    Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak şartı aranıyor. İlanlar ilçe bazında verilen kontenjanlar için ilçe sınırları içinde ikamet şartı aranmaktadır.

        18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak.

        Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak.

        Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak.

        Memuriyete engel bir hali bulunmamak.

        Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

        Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.

        Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

            Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.

            Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak.

            Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak.

            Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
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            Haberler Memurlar Bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte? 2021 EGM PA bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? Başvuru tarihi açıklandı mı?