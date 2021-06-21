Dönem dönem bekçi ve polis alımlarına dair resmi duyurular yapılıyor ve adaylar başvuruya dair detayları merak ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan son duyurular yaz aylarında merak konusu oldu. Peki, bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte? 2021 EGM PA bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? Bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı? İşte bilgiler...
BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?
Polis Akademisi Başkanlığı (PA) Bekçi alımının ne zaman yapılacağı henüz belli olmadı. Yeni başvuru gerçekleştiğinde haberimizde yer alacaktır.
İşte bekçi alımı başvuru şartlarına dair bilgiler;
GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
En az İlkokul mezunu olmak. (Bekçi alımı yapacak kurum istediği öğrenim düzeyinden alması söz konusu),
Boy olarak 1.67 m olanlar başvuru yapabilir. Aynı şekilde boy kilo orantısına da bakılıyor. Bu sebeple beden kitle indeksi olarak da 18 ile 27 arasında olmak.
Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak şartı aranıyor. İlanlar ilçe bazında verilen kontenjanlar için ilçe sınırları içinde ikamet şartı aranmaktadır.