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    • 20.06.2021 10:33
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    • 20.06.2021 10:33
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    İstanbul 39 öğretim üyesi alımı yapacak

    'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan İstanbul 39 öğretim üyesi alım ilanı dikkat çekti.

    İstanbul Yeni Yüzyıl Üni. 39 öğretim üyesi alımı yapacak

    İstanbul Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 39 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görevlendirileceği açıklandı.

    'nun internet portalı üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı başvurusu için bilgiler
    1 - Profesör adayları; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan bir dosyayla birlikte bir dilekçeyi rektörlüğe altı nüsha olarak teslim eder. Adaylar, bu başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterir.

    2- Doktor öğretim üyesi ve Doçent adayları; özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyayı dört nüsha olarak, teslim eder.

    İlanla ilgili tüm bilgiler için tıklayın

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    Haberler Memurlar İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 39 öğretim üyesi alımı yapacak