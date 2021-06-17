Emniyet rütbe terfi sonuçları 2021! EGM terfi sonuçları nasıl öğrenilir?

2021 EGM terfi sonuçları erişime açıldı. Emniyet rütbe terfi sonuçlarının erişime açılmasıyla birlikte, terfi alan personellerin kim olduğu belli oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü yüksek ve merkez değerlendirme kurullarınca emniyet teşkilatı amir sınıfı personellerin değerlendirme sonuçlarını açıkladı.
EGM TERFİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
EGM Personel bilgi Sistemi üzerinden giriş yaptıktan sonra EGM terfi sonuçlarına ulaşabilirsiniz.
2021 yılı Mayıs ayı içerisinde Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatında amir ve müdürlerin rütbe terfileri ile emekli olacak amir ve müdürlerin durumlarını değerlendirmek için, yüksek değerlendirme kurulu ilk toplantısı yapılmıştı. Mevzuat gereği her yıl mayıs ayında gerçekleştirilen kurulun ardından değerlendirme süreci başladı.
Değerlendirmelerde 2021 yılı terfileri ve emeklilikleri ile emekli edildikten sonra mahkeme kararıyla mesleğe dönme hakkı elde eden personelin durumu ele alındı.