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    • Memurlar
    • 12.06.2021 08:47
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    • 12.06.2021 08:47
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    Uşak Üniversitesi onlarca öğretim üyesi alıyor

    Basın İlan Kurumu'nun ilan sitesi üzerinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından yakından takip ediliyor. Yeni ilanlar arasında Uşak Üniversitesi'nin 35 öğretim üyesi alım ilanı da yer aldı.

    Açıklama geldi! Onlarca kişi alınacak
    Uşak Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamaya göre üniversitenin birimlerine Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Uşak Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (bakınız: https://personel.usak.edu.tr/menu/4303) hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alımı yapılacak.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Uşak Üniversitesi öğretim elemanı üyesi ilanı başvurusu için bilgiler:

    1) İlan edilen bütün unvanlar için, Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
    2) Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.
    3) Bir adayın sadece bir kadroya başvurma imkânı vardır.
    4) Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.

    İlanın detayları için tıklayınız

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    Haberler Memurlar Uşak Üniversitesi onlarca öğretim üyesi alıyor