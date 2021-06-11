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    • Memurlar
    • 11.06.2021 12:01
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    • 11.06.2021 12:10
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    Son dakika: açıklandı mı? nasıl ve nereden yapılır?

    na dair detaylar adaylar tarafından merakla bekleniyordu. Yapılan son açıklamada, " 2021 yılı askeri öğrenci temini 2'nci seçim aşamaları tercih işlemleri sonuçları personeltemin adresinden yayınlanmıştır." denildi. Peki, MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar...

    Son dakika: MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? MSÜ tercih sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

    Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları bir süredir adayların gündeminde yer alıyordu. Son dakika açıklamasında, "Milli Savunma Üniversitesi 2021 yılı askeri öğrenci temini 2'nci seçim aşamaları tercih işlemleri sonuçları personel temin adresinden yayınlanmıştır." ifadeleri kullanıldı. Peki, MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? MSÜ tercih sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte merak edilenler...

    MSÜ TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    MSÜ'DEN AÇIKLAMA

    Millî Savunma Üniversitesi'nden yapılan açıklamada "2021 Yılı Askerî Öğrenci Temini ön başvuru sonuçları yayımlanmıştır. Detaylı bilgiye https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

    ŞEHİT/GAZİ ÇOCUĞU OLAN ADAYLARIN DİKKATİNE!

    Şehit ve gazi çocuğu olan adaylar tercih işlemleri sırasında "Bilgilerim" sekmesinden Şehit / Gazi Belgesi yükle düğmesine basarak ilgili kurumlardan aldıkları "Şehit/Gazi Yakını" belgelerini uygun formatta yükleyeceklerdir. Şehit ve gazi çocuklarından 2021-MSÜ sınavında belirlenecek "Seçim Aşamaları Çağrı Taban Puanının" %90'nını alanlar, ikinci seçim aşamalarına çağırılacaktır. Aday çağrı sayıları kontenjan miktarına göre belirlenecektir.

    HAVA HARP OKULU'NU (HHO) TERCİH EDECEK ADAYLARIN DİKKATİNE!

    Hava Harp Okulu için yapılacak seçim aşamalarına sadece ilk tercihi Hava Harp Okulu olan adaylar arasından MSÜ-SAY puan sırası ve çağrı kontenjanına göre çağrı yapılacaktır. Hava Harp Okulunu ikinci ve sonraki tercihlerine koyan adaylar Hava Harp Okulu için aday olamayacaklardır.

    BANDO ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULUNU TERCİH EDECEK ADAYLARIN DİKKATİNE!

    Bando Astsubay Meslek Yüksekokulunu tercih eden adaylardan çağrı kontenjanına girenler mülakat aşamasını müteakip Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavına alınacaktır. Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, teori ve çalgı performansı olmak üzere iki ana bölümden oluşacaktır.

    Güzel Sanatlar ve Konservatuvar Liseleri programlarından mezun olacak/olan adaylar, MSÜ sınav puanına bakılmaksızın (puanı hesaplanan adaylardan) öncelikli olarak sınavlara çağrılacaktır.

    Diğer Lise ve Dengi Okullardan mezun olacak/olan adaylar arasından 1'inci tercihi Bando Asb. Meslek Yüksekokulu olan adaylar en yüksek puan türüne göre sıralanarak kalan kontenjan miktarı kadar aday sınavlara çağrılacaktır. Harp okulları veya diğer Astsubay Meslek Yüksekokulları için çağrıya hak kazanan adaylar, tercihleri arasında Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu yer alıyor ise tercih sırasına bakılmaksızın Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na alınırlar.

        Adaylar Harp Okulları için;

        - Kara Harp Okulu Sayısal (KHO-Sayısal),
        - Kara Harp Okulu Eşit Ağırlık (KHO-Eşit Ağırlık),
        - Kara Harp Okulu Sözel (KHO-Sözel),
        - Deniz Harp Okulu (DHO),
        - Hava Harp Okulu (HHO),
        - Sahil Güvenlik Komutanlığı adına Deniz Harp Okulu (SG-DHO)

        Astsubay Meslek Yüksekokulları için;

        - Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu (Kara Asb.MYO),
        - Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu (Deniz Asb.MYO),
        - Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu (Hava Asb.MYO),
        - Sahil Güvenlik K.lığı adına Deniz Asb.MYO (SG-Deniz Asb.MYO)
        - Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu (Bando Asb.MYO),(Bu okulu işaretleyecek adaylar müzik yetenek sınavına girecektir.) tercihi yapabilecektir.

        2'nci seçim aşamalarına çağrı yapılacak puan türleri;

        KHO 2021-MSÜ Sayısal Puanı
        2021-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı
        2021-MSÜ Sözel Puanı
        DHO 2021-MSÜ Sayısal Puanı
        HHO 2021-MSÜ Sayısal Puanı
        Kara Asb.MYO 2021-MSÜ Genel Puanı
        Deniz Asb.MYO 2021-MSÜ Genel Puanı
        Hava Asb.MYO 2021-MSÜ Genel Puanı
        Bando Asb.MYO 2021-MSÜ Puan Türlerinden Adayın Aldığı En Yüksek Puan

        Yukarıda yer alan puan türlerinden çağrı işlemlerinde hangisinin kullanılacağı Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğünce kontenjan durumuna göre belirlenerek internet ortamında ilan edilecektir. (Çağrılar puan türlerindeki okul kontenjanlarına göre yapılacağından her puan türünden farklı miktarda aday çağrılabilecektir.)

        Okul türüne göre belirlenen taban puanlar ve adayların ilgili 2021-MSÜ puan türündeki sırasına göre 2'nci Seçim aşamalarına çağrılması ile ilgili bilgilendirme https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinden yapılacak olup sınav çağrıları Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığınca https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden yapılacaktır. Sınava çağırılan adaylar, sınava başvuru yaparken / tercih yaparken verdikleri cep telefonlarından bilgilendirilecektir. Bu nedenle adayların iletişim bilgilerinin doğru olması ve özellikle cep telefon numaralarının güncel olması çok önemlidir.
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        Haberler Memurlar Son dakika: MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? MSÜ tercih sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır?