Yargıtay tarafından personel ve sözleşmeli işçi istihdam edileceği açıklanmasıyla birlikte detaylar sık sık araştırılıyor. Duyuruda yer alan bilgilere göre, Yargıtay Başkanlığı uygulamalı ve sözlü sınav sonucuna göre çeşitli branşlarda 214 sözleşmeli personel ile İŞKUR aracılığıyla 279 sürekli işçi alımı yapacak. Peki, Yargıtay işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Yargıtay işçi alımı başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...

214 SÖZLEŞMELİ PERSONEL VE 279 SÜREKLİ İŞÇİ ALINACAK

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Yargıtay Başkanlığında istihdam edilmek üzere ortaöğrenim mezunu 20, önlisans mezunu 60 ve lisans mezunu 20 zabıt katibi, ortaöğrenim mezunu 10, önlisans mezunu 15 ve lisans mezunu 7 silahlı koruma ve güvenlik görevlisi, lisans mezunu 13 çözümleyici, lisans mezunu 7 programcı ile teknisyen pozisyonu için alanıyla ilgili en az ortaöğretim dengi mesleki teknik öğrenime sahip 4 asansör, 3 elektrik (yüksek gerilim), 6 elektrik (alçak gerilim), 4 endüstriyel otomasyon, 4 görüntü ve seslendirme, 4 makine, 4 mobilya, 5 metal işleri/kaynakçılık, 2 sıhhi tesisat, 3 soğutma ve iklimlendirme, 4 inşaat/yüzey kaplama/boya branşlarında sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek.

İşte ilanda yer alan detaylı bilgiler;