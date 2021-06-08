Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı 2021 yılında bekçi alımı ilanları merak ediliyor. EGM ve PA tarafından yapılan duyurular için heyecan sürerken son olarak İstanbul için 400 bekçi alımı gerçekleştirilmişti. Yeni başvuru tarihleri ve ilanlar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Bekçi alımı başvuru şartları nedir? İşte merak edilenler...
BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?
Bekçi alımlarının ne zaman yapılacağı henüz belli olmadı. Son olarak İstanbul için 400 bekçi alımı gerçekleştirilmişti. Yeni başvuru gerçekleştiğinde haberimizde yer alacaktır.
İşte bekçi alımı başvuru şartları;
GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
En az İlkokul mezunu olmak. (Bekçi alımı yapacak kurum istediği öğrenim düzeyinden alması söz konusu),
Boy olarak 1.67 m olanlar başvuru yapabilir. Aynı şekilde boy kilo orantısına da bakılıyor. Bu sebeple beden kitle indeksi olarak da 18 ile 27 arasında olmak.
Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak şartı aranıyor. İlanlar ilçe bazında verilen kontenjanlar için ilçe sınırları içinde ikamet şartı aranmaktadır.
18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak.
Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak.