Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı 2021 yılında bekçi alımı ilanları merak ediliyor. EGM ve PA tarafından yapılan duyurular için heyecan sürerken son olarak İstanbul için 400 bekçi alımı gerçekleştirilmişti. Yeni başvuru tarihleri ve ilanlar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Bekçi alımı başvuru şartları nedir? İşte merak edilenler...

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bekçi alımlarının ne zaman yapılacağı henüz belli olmadı. Son olarak İstanbul için 400 bekçi alımı gerçekleştirilmişti. Yeni başvuru gerçekleştiğinde haberimizde yer alacaktır.

İşte bekçi alımı başvuru şartları;