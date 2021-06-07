Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kamu ilanlarını duyurdu. Yayımlanmış olan memur alımı ve personel alımı ilanlarına göre kamuya farklı kamu kurumları ve kuruluşları tarafından 79.265 kişilik boş kadro ile alım yapılacak. Bu kapsamda 2021 yılı Haziran ayı kamu ilanları yayımlandı. En az lise mezunu kapsamında ön lisans ve lisans mezunu memur alımı yapılacak. Söz konusu olan ilgili ilanlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi kamu ilanları kısmında yayımlanmış olup başvurular ilgili kurumların belirttiği gibi şahsen veya Online olarak yapılması gerekmektedir.
HANGİ KURUMLAR ALIM YAPACAK!
HANGİ KURUMLAR ALIM YAPACAK!