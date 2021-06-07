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    • Memurlar
    • 08.06.2021 08:22
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    • 08.06.2021 08:22
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    ! ve KPSS'li KPSS'siz yapılacak! İşte kadrolar

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi internet adresinde ilanlar yayımlandı.79.265 memur personel alınacak. ve KPSS li KPSS siz. Kamuya yayımlanan ilanlara göre adaylardan genel olarak 657 sayılı devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak. Bunun dışında adayların eğitim, KPSS, yaş gibi kriterlere de uygun olmaları gereklidir. 2021 yılı Haziran ayı kamu ilanlarına göre kamuya farklı bakanlıklar, Belediyeler, Üniversiteler alım yapacak.

    takvim.com.tr
    En az lise mezunu ve KPSS'li KPSS'siz 79.265 personel memur alımı yapılacak!

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kamu ilanlarını duyurdu. Yayımlanmış olan memur alımı ve personel alımı ilanlarına göre kamuya farklı kamu kurumları ve kuruluşları tarafından 79.265 kişilik boş kadro ile alım yapılacak. Bu kapsamda 2021 yılı Haziran ayı kamu ilanları yayımlandı. En az lise mezunu kapsamında ön lisans ve lisans mezunu memur alımı yapılacak. Söz konusu olan ilgili ilanlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi kamu ilanları kısmında yayımlanmış olup başvurular ilgili kurumların belirttiği gibi şahsen veya Online olarak yapılması gerekmektedir.

    HANGİ KURUMLAR ALIM YAPACAK!

    HANGİ KURUMLAR ALIM YAPACAK!

        HANGİ KURUMLAR ALIM YAPACAK!

        HANGİ KURUMLAR ALIM YAPACAK!

        2021 yılı Haziran ayı kamu ilanlarına göre kamuya farklı bakanlıklar, Belediyeler, Üniversiteler alım yapacak. Buna göre,

        İzmir Ayasuluk Tepesi ve St Jean Anıtı Kazı Başkanlığı 18.06.2021

        Ağrı Doğubayazıt SYDV Pers. Alımı 07.06.2021

        Burdur Tefenni SYDV.09.06.2021.pdf

        Bursa İnegöl Belediyesi Per. Hizm. Ltd. Şti. 14.06.2021

        Eskişehir Beylikova SYDV 15.06.2021

        Bolu Göynük SYDV 08.06.2021

        Çanakkale Gelibolu Kent Hizmetleri İnş. Tur. Eğt. San. Tic. A.Ş. 08.06.2021

        Çanakkale Geyikli Belediyesi Personel Ltd. Şti. 07.06.2021

        Yalova Zirvekent Turz. İnş. San. Tic. A.Ş. 11.06.2021

        Manisa Besot San. Tic. A.Ş. 07.06.2021

        Afyonkarahisar Gömü Belediyesi Per. Ltd. Şti. 07.06.2021

        Karaman Ermenek Turkuaz Tur. İşl. San. Tic. Ltd. Şti. 07.06.2021

        Ordu Gürgentepe Belediyesi Per. Ltd. Şti. 07.06.2021

        İstanbul Personel Yönetim A. Ş. 08.06.2021

        İstanbul Personel Yönetim A. Ş. 08.06.2021

        İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 07.06.2021

        Diyarbakır Bismil SYDV 09.06.2021

            Eskişehir Odunpazarı İnşaat Sağlık Turizm ve Tanıtım Hizm.San. Tic. A.Ş. 09.06.2021

            Antalya İnsan Kaynakları A.Ş. 08.06.2021

            İzmir Torbalı Pers. Özel Güv.Gı. İnş. Peyz. Tur. San. Tic. A.Ş. 09.06.2021

            Burdur Salda Gölü Turizm Ak. Gıda Tar. İnş. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. 07.06.2021

            Ordu İkizce Belediyesi Per. Ltd. Şti. 08.06.2021

            Burdur İhtiyaç Mad. İnş. San. ve Tic. A.Ş. 08.06.2021

            TÜBİTAK RUTE Araştırmacı Teknisyen Alım İlanı 28.06.2021

            TÜBİTAK RUTE 28.06.2021

            TÜBİTAK Genel Sekreterlik 28.06.2021

            TÜBİTAK TBAE 28.06.2021

            Erzurum Tortum SYDV 08.06.2021

            Muğla Büyükşehir Belediyesi MELSA Muğla El Sanatları San. Ve Tic.Ltd.Şti. 09.06.2021

            Kayseri Sarıoğlan Belediyesi Per. Ltd. Şti. Engelli ve Normal Alım İlanı 08.06.2021

            Çanakkale Gelibolu Yarımadası Katı Atık Yönetim Birliği Personel Ltd. Şti 11.06.2021

            İzmir Beydağ Belediyesi Personel Ltd.Şti. 08.06.2021

            Muğla Köyceğiz Belediye Başkanlığı Per. Ltd. Şti. 07.06.2021

            Eskişehir Espark Eskişehir Park Bahçe Peyzaj Temz. A.Ş. 07.06.2021

            İstanbul Kiptaş İstanbul Konut İmar Plan Tur. Ulaş. San. Tic. A.Ş. 11.06.2021

            Tekirdağ Saray SYDV 14.06.2021

            İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 12.06.2021

            İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 11.06.2021

            İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 12.06.2021

            Mersin Bozyazı Belediyesi Per. Ltd. Şti. 07.06.2021

            Antalya Demre Hizmet Ltd. Şti. 07.06.2021

            Denizli Peraş San. Tic. A.Ş. 09.06.2021

            Manisa Gölmar Mad. İnş. İmal. San. Tic. Ltd. Şti. 10.06.2021

            Erzurum Tekman Belediyesi Per. Ltd. Şti. 10.06.2021

            Yalova Armutlu Belediyesi Personel A.Ş. 08.06.2021

            Balıkesir Gömeç Belediyesi Per. Ltd. Şti. .21.06.2021

            Batman Belediyesi Personel A.Ş . 11.06.2021

            İzmir Urit Urla İnş. Tur. İnsan Kaynakları San. Tic. Ltd. Şti. 11.06.2021

            Adana Kozan İmar Tic. San. Per. Ltd. Şti. 08.06.2021

            Çorum Bayat SYDV 14.06.2021

            Muğla Marmaris Belediyesi Personel A.Ş. 08.06.2021

            Denizli Merkezefendi Tem. Ulaş. İnş. Taah. San. Tic. A.Ş. 11.06.2021

            Denizli Merkezefendi Tem. Ulaş. İnş. Taah. San. Tic. A.Ş. 08.06.2021

            Gaziantep Şehitkamil SYDV Proje Koordinatörü 15.06.2021

            Gaziantep Şehitkamil SYDV Tercüman 15.06.2021

            Mersin Erdemli Personel A.Ş. 08.06.2021

            Antalya Falez İnş.San.Tic.A.Ş.O7.06.2021.pdf

            İzmir İzenerji İns. Kay.San Tic.A.Ş.09.06.2021

                BAŞVURULAR:

                Söz konusu olan ilgili ilanlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi Kamu ilanları kısmında yayımlanmış olup başvurular ilgili kurumların belirttiği gibi şahsen veya Online olarak yapılması gerekmektedir.

                KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

                Kamuya yayımlanan ilanlara göre adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak. Bunun dışında adayların eğitim, KPSS, Yaş gibi kriterlere de uygun olmaları gereklidir. Buna göre,

                Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmak,
                Kamu haklarından mahrum olmamak,
                Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,
                Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,
                Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,
                Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,
                KPSS şartı arayan kurumlar için adaylardan 2020 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından Lise için KPSSp94, Ön Lisans için KPSSP93 ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olmaları gereklidir. Merkezi sınavın yapıldığı yılın ocak ayı itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak ve Meslek Grubuna göre ilgili alanlarda tecrübe sahibi olabilmek gereklidir.
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                Haberler Memurlar Haziran 2021 Aile Bakanlığı kamu ilanları! En az lise mezunu ve KPSS'li KPSS'siz 79.265 personel memur alımı yapılacak! İşte kadrolar