Sağlık Müesseselerine KPSS şartsız en az ilköğretim mezunu personel ve işçi alımı detayları merak diliyor. Türkiye genelinde özel sağlık müesseseleri bünyesine en az ilköğretim mezunu adaylar arasından personel ve işçi alımı yapılacağı açıklandı. Değişik şehirlere yapılan alımda müracaat ayrıntıları internet üzerinden paylaşıldı. Türkiye'nin önde gelen sıhhat kuruluşlarına, muayenehanelere yapılan personel alımlarında başvurular online olarak yapılıyor. İŞKUR üzerinde yayımlanan ilanlara başvuru yapabilmek için öncelikle adayların İŞKUR kayıtları olması ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gereklidir. İşte hastane işçi alımı başvuru şartları ve kadrolar...
Hastanelere KPSS şartsız en az ilköğretim mezunu personel ve işçi alımı
Hastanelere KPSS şartsız en az ilköğretim mezunu personel ve işçi alımı