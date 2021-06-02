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    • Memurlar
    • 03.06.2021 08:33
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    • 03.06.2021 08:33
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    işçi alımı başvuru şartları ve kadrolar! Hastanelere KPSS şartsız personel ve işçi alımı yapılıyor!

    lere Türkiye geneli binlerce fazla personel ve işçi alımı! ve sayfası üzerinden ilanlar yayımlandı ve farklı kadrolarda istihdam etmek üzere özel hastanelere personel alımı yapılacağına yer verildi. İŞKUR İş İlanlarına başvuru yapmak isteyen adaylar ortamda veya üzerinden başvuru gerçekleştirebilirler. online başvuru için adayların " https://esube.iskur.gov.tr/ " adresine giriş yapmaları gereklidir. İŞKUR üzerinde yayımlanan ilanlara başvuru yapabilmek için öncelikle adayların İŞKUR kayıtları olması ve vatandaşı olması gereklidir. Ayrıca adayların aşağıda belirtilen niteliklere uygun olmaları gereklidir.

    takvim.com.tr
    Hastanelere KPSS şartsız en az ilköğretim mezunu personel ve işçi alımı yapılıyor!

    Sağlık Müesseselerine KPSS şartsız en az ilköğretim mezunu personel ve işçi alımı detayları merak diliyor. Türkiye genelinde özel sağlık müesseseleri bünyesine en az ilköğretim mezunu adaylar arasından personel ve işçi alımı yapılacağı açıklandı. Değişik şehirlere yapılan alımda müracaat ayrıntıları internet üzerinden paylaşıldı. Türkiye'nin önde gelen sıhhat kuruluşlarına, muayenehanelere yapılan personel alımlarında başvurular online olarak yapılıyor. İŞKUR üzerinde yayımlanan ilanlara başvuru yapabilmek için öncelikle adayların İŞKUR kayıtları olması ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gereklidir. İşte hastane işçi alımı başvuru şartları ve kadrolar...

    Hastanelere KPSS şartsız en az ilköğretim mezunu personel ve işçi alımı

    Hastanelere KPSS şartsız en az ilköğretim mezunu personel ve işçi alımı

        BAŞVURU ŞARTLARI

        İlanlara başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:

        - Hastane ortamında çalışmasına engel sağlık sorunu olmaması,

        - İkili ilişkilerinde ve hasta ile ilişkilerde iyi,

        - Sürekli çalışabilecek,

        - Erkek adaylar için askerliğini yapmış, henüz yapmamış ya da ertelemiş olmak,

        - Kadronun gerektirdiği mezuniyet şartını sağlamak,

        - BAŞVURU

        İŞKUR ve kariyer üzerinden yayımlanan ilanlara başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki yolları izlemesi gerekmektedir.

        İŞKUR İlanları İçin;

        https://esube.iskur.gov.tr/

        Yukarıdaki linke tıklayın. Daha sonra açılan sayfada iş arayan kısmından giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekranda İŞ İLANLARI butonuna basın. Son olarak iş arama sayfası karşınıza çıkacak. Burada MESLEK yazan kısma , başvuru yapmak istediğiniz kadronun adını yazın ve ARA butonuna tıklayın.

        Kariyer ilanları için;

        https://www.kariyer.net/is-ilanlari/#&kw=hastane&cp=2

        Linkini kopyalayıp yeni sekmede açın.

        KARİYER İLANLARI

        Kariyer sayfası üzerinden yayımlanan ilanlara baktığımızda ise alım yapılan pozisyonlar şu şekilde bildirildi:

        Hastane Müdürü
        Hastane Tercüman
        Hastane Direktör Yardımcısı
        Hastane Üst Düzey Yöneticisi
        Hastane Satış Yöneticisi
        Bölge Müdürü (Hastane ve İhale Grubu)
        Klinik Müdürü
        Yoğun Bakım Hemşiresi
        Temizlik ve Kat Hizmetleri Şefi
        İş Güvenliği Uzmanı
        Aşçı
        Temizlik Personeli
        Garson (Yarı Zamanlı)
        Bahçıvan
        Şef Kasiyer
        Depo ve Sevkiyat Yetkilisi
        Satış Yöneticisi

            KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

            İŞKUR üzerinde yayımlanan ilanlara başvuru yapabilmek için öncelikle adayların İŞKUR kayıtları olması ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gereklidir. Ayrıca adayların aşağıda belirtilen niteliklere uygun olmaları gereklidir.

            18 Yaşını Tamamlamış olmak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak, Alım yapılacak kadroya göre ilgili alanlarda bilgi sahibi olmak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, En az Okur yazar olmak şartları aranacak.

            BAŞVURULAR:

            İŞKUR İş İlanlarına başvuru yapmak isteyen adaylar Elektronik ortamda veya Alo 170 üzerinden başvuru gerçekleştirebilirler. online başvuru için adayların " https://esube.iskur.gov.tr/ " adresine giriş yapmaları gereklidir.

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