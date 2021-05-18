KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

İŞKUR aracılığı ile yayımlanan ilanlara göre adayların genel olarak " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, 18 yaşını tamamlamış olmak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek " şartları aranacaktır.

Aynı zamanda özel olarak yaş, KPSS ve Eğitim gibi nitelikler talep edilecek.