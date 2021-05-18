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    • Memurlar
    • 19.05.2021 08:01
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    • 19.05.2021 08:01
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    48.877 işçi, personel ! i, , kasiyer, paketleme işçisi, büro memuru... Mayıs ayı /özel ilanları:

    ilanları yayımlandı. ve özele olmak üzere Mayıs ayı içerisinde 48.877 işçi ve personel alımı yapılacak. Peki kadrolar ve başvuru detayları nelerdir? üzerinde yayımlanmış olan ilanlara göre ilanlar farklı sekmeler altında yayımlandı. sekmesi altında ise farklı belediyeler ve kamu kurumları yer aldı. Ayrıca KPSS siz personel alımı için belediye ve birimlerinin bulunduğu kurum dışı ilanlar yayımlanarak belediyelere alım yapılıyor.

    takvim.com.tr
    İŞKUR Mayıs ayı kamu/özel ilanları: 48.877 işçi, personel memur alımı!

    Türkiye İş Kurumu aracılığı ile kamuya ve özele memur alımı, personel alımı ve işçi alımı duyuruları yayımlandı. İŞKUR işsiz olanların ve çalışan arayanların en ehemmiyetli platformları olmakla birlikte Türkiye Cumhuriyeti altında istihdam da büyük rol oynuyor. Bildiğiniz gibi pandemi ve kapanma sebebi ile bir çok kişi işsiz kaldı ve yeni iş arayışına girdi. Bu güzergahta İŞKUR suskun kalmadı ve yeni duyuruları yayımlandı. 48.877 memur personel ve işçi alımı ilanlarına başvurular Elektronik ortamda yapılacak. Bu kapsamda İŞKUR Kamuya ve özele işçi alımları için tüm kadrolara ve detayları ulaşmak için: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsMeslek.aspx

    48.877 MEMUR, PERSONEL VE İŞÇİ ALINACAK!

    İŞKUR İş İlanları üzerinde yayımlanmış olan ilanlara göre ilanlar farklı sekmeler altında yayımlandı. İŞKUR kamu ve özele olan alımlar yayımlayarak 48.877 kişilik kadro ile alım yapılacağını açıkladı.

    KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

    İŞKUR aracılığı ile yayımlanan ilanlara göre adayların genel olarak " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, 18 yaşını tamamlamış olmak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek " şartları aranacaktır.

    Aynı zamanda özel olarak yaş, KPSS ve Eğitim gibi nitelikler talep edilecek.

        50 KPSS Puanı ile memur alımı için Lise için P94, Ön Lisans için P93 ve Lisans mezunları için P3 puan türünden en az 50, 60, veya 70 puan almış olmak,

        Yaş niteliği alınacak pozisyona göre farklılık gösteriyor. Kamuya Memur alımları için adayların 35, Zabıta ve İtfaiye eri alımları için 30 ve İşçi alımları için 50 yaşından büyük olmamak gereklidir.

        Eğitim olarak ise İlkokul, İlköğretim, Lise, Ön Lisans veya Lisans mezunu olmak gereklidir.

        İŞKUR KAMU VE ÖZELE İŞÇİ ALIMLARI:

        Türkiye İş Kurumu aracılığı ile ilanlar duyuruldu. 52 Bin 820 kişilik kadro için Özele işçi ve Kamuya İşçi alımları yapılacak.

        Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 1209
        Garson (Servis Elemanı) 460
        Güvenlik Görevlisi 280
        Kamyon Şoförü 273
        Kasap 129
        Kasiyer 313
        Konfeksiyon İşçisi 515
        Makineci (Dikiş) 1204
        Paketleme işçisi 604

        Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 150
        Ambar/Depo Görevlisi 447
        Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı) 242
        Aşçı 252
        Aşçı Yardımcısı 136
        Bahçıvan 100
        Beden İşçisi (Genel) 10462
        Beden İşçisi (İnşaat) 95
        Beden işçisi (taşıma, yükleme-boşaltma) 102
        Beden İşçisi (Temizlik) 262


        Bisküvi İmalat İşçisi 400
        Büro Memuru (Genel) 419
        Çağrı Merkezi Elemanı 177
        Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 786
        Depo Sevkiyat Sorumlusu 220
        Dokuma Konfeksiyon Makineci 349
        Düz Dikiş Makineci 328
        Elektrik Teknikeri 121
        Elektrik Teknisyeni 198
        Elektrikçi (Genel) 688
        Et Ve Et Ürünleri İşlemecisi 154
        Forklift Operatörü 489

            İŞKUR BELEDİYE PERSONELİ ALIMLARI:

            İŞKUR servisi olan bir diğer platformda İŞKUR Kurum dışı ilanlarıdır. Bu yönde İŞKUR aracılığı ile yayımlanan ilanlara göre farklı belediyeler ve kuruluşlarına binlerce personel alınacak.

            Alım yapılacak kadrolar ise, Arkeolog, Kazı İşçisi, Bekçi, Genel Bankacılık Meslek Elemanı, Büro Memuru, Bahçe Elemanı, Şehir Plancısı, Proje Yöneticisi, Tekniker, teknisyen, Muhasebe Personeli, Okul Öncesi Öğretmeni, Aşçı, Beden İşçisi, Mimar, Endüstri Mühendisi, İşyeri Hekimi, grafik tasarımcısı, Su Arıza İşçisi, Kaldırım İşçisi, Büro İşçisi, İdari Büro personeli, İtfaiye Destek Personeli, Avukat, Saha Personeli, Temizlik Personeli, Usta, Şoför, Ar-Ge Personeli, Güvenlik Görevlisi, Kat Görevlisi, İşletme Müdür Yardımcısı, Araştırmacı kadrolarında yapılacak.

            İŞKUR MEMUR ALIMI İLANLARI:

            Türkiye İş Kurumu üzerinde memur alımı ilanlarıda yayımlandı. Bu kapsamda kamu kurumları ve kuruluşları bünyelerine, Zabıta Memuru, İtfaiye Eri, Mühendis, Müfettiş Yardımcısı, Sözleşmeli Mütercim, Büro Memuru, Uzman Yardımcısı gibi karolarda memur alımı yapılacak. İşte ilanlar ve alım yapacak belediyeler:

            Kırklareli Büyükmandıra Belediyesi Memur Alım İlanı 28.05.2021

            Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alım İlanı 27.05.2021

            Batman Beşiri Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 31.05.2021

            Bursa Osmangazi Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Ve Zabıta Memuru Alım İlanı 14.06.2021

            İstanbul Beykoz Belediye Başkanlığından Zabıta Memuru Alım İlanı 28.05.2021

            İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı 28.05.2021

            İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı 01.06.2021

            Kültür ve Turim Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav İlanı 31.05.2021

            İstanbul Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 04.06.2021

            Kayseri Melikgazi Belediye Başkanlığından Zabıta Memuru Alımı 10.06.2021

            Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan Personel Alımı 21.05.2021

            İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından Zabıta Memuru Alımı 27.06.2021

            Sivas Gürçayır Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alımı İlanı 23.06.2021

            Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanı 04.06.2021

            Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Zabıta Memuru Ve İtfaiye Eri Alım İlanı 18.06.2021
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                Haberler Memurlar 48.877 işçi, personel memur alımı! İtfaiye eri, zabıta, kasiyer, paketleme işçisi, büro memuru... İŞKUR Mayıs ayı kamu/özel ilanları: