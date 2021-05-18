Türkiye İş Kurumu aracılığı ile kamuya ve özele memur alımı, personel alımı ve işçi alımı duyuruları yayımlandı. İŞKUR işsiz olanların ve çalışan arayanların en ehemmiyetli platformları olmakla birlikte Türkiye Cumhuriyeti altında istihdam da büyük rol oynuyor. Bildiğiniz gibi pandemi ve kapanma sebebi ile bir çok kişi işsiz kaldı ve yeni iş arayışına girdi. Bu güzergahta İŞKUR suskun kalmadı ve yeni duyuruları yayımlandı. 48.877 memur personel ve işçi alımı ilanlarına başvurular Elektronik ortamda yapılacak. Bu kapsamda İŞKUR Kamuya ve özele işçi alımları için tüm kadrolara ve detayları ulaşmak için: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsMeslek.aspx
48.877 MEMUR, PERSONEL VE İŞÇİ ALINACAK!
İŞKUR İş İlanları üzerinde yayımlanmış olan ilanlara göre ilanlar farklı sekmeler altında yayımlandı. İŞKUR kamu ve özele olan alımlar yayımlayarak 48.877 kişilik kadro ile alım yapılacağını açıkladı.
KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?
İŞKUR aracılığı ile yayımlanan ilanlara göre adayların genel olarak " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, 18 yaşını tamamlamış olmak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek " şartları aranacaktır.
Aynı zamanda özel olarak yaş, KPSS ve Eğitim gibi nitelikler talep edilecek.