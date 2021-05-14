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    • Memurlar
    • 14.05.2021 09:45
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    • 14.05.2021 09:45
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    Beden işçisi ve temizlik personeli başvuru şartları nedir? ’dan son dakika açıklaması iş ilanı açıldı

    'dan son dakika açıklaması: İŞKUR muhtelif zaman aralıkları ile özel müesseselere işçi alımı bültenleri yayınlıyor. Yeni yayınlanan ilana göre İŞKUR temizlik personeli ve beden işçisi alacak ve binlerce kişinin kontenjanı bulunuyor. İstihdamın artması için yayınlanan yeni bültene müracaatlar başladı. İŞKUR resmi sitesi üzerinden yayınlanan bültene müracaat yapmak isteyen kişilerin en az ilkokul mezunu olma koşulu bulunuyor. İŞKUR İş İlanlarına başvuru yapmak isteyen adaylar Elektronik ortamda veya üzerinden başvuru gerçekleştirebilirler. online başvuru için adayların " https://esube.iskur.gov.tr/ " adresine giriş yapmaları gereklidir.

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    Beden işçisi ve temizlik personeli alınacak! İŞKUR’dan son dakika açıklaması

    İŞKUR'dan son dakika açıklaması: İŞKUR çeşitli zaman aralıkları ile özel kurumlara işçi alımı ilanları yayınlıyor. Yeni yayınlanan ilana göre İŞKUR temizlik ve beden işçsi personeli alacak ve binlerce kişilik kontenjan bulunuyor. İstihdamın artması için yayınlanan yeni ilana başvurular başladı. İŞKUR İş İlanlarına başvuru yapmak isteyen adaylar Elektronik ortamda veya Alo 170 üzerinden başvuru gerçekleştirebilirler. online başvuru için adayların " https://esube.iskur.gov.tr/ " adresine giriş yapmaları gereklidir.

    GÜNCEL TEMİZLİK PERSONELİ ALIMI İLANLARI

    İŞKUR TEMİZLİK İŞÇİSİ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNCEL BEDEN İŞÇİSİ ALIMI İLANLARI

    İŞKUR BEDEN İŞÇİSİ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        Başvuru Koşulları Nelerdir?

        Temizlik personeli için başvuru yapmak isteyen kişilerin, kamu kuruluşlarında çalışmalarına herhangi bir engel bulunmaması gerekiyor.

        Özel ve kamu kuruluşlarında çalışma izni olan kişiler başvuru yapabiliyorlar.

        18 yaşını doldurmuş ve 50 yaşına adım atmamış olmak.

        Devlete karşı herhangi bir suçun işlenmemiş olması.

        Kamusal haklardan faydalanabiliyor olmak.

        Kişinin hakkında yapılacak güvenlik sorgusundan geçebilmek.

        İŞKUR tarafından yayınlanan temizlik personeli ilanlarından yalnızca bir tanesine başvuru yapılabilmektedir.

        Üyeler aynı anda iki işe başvuru gerçekleştiremezler.

        İŞKUR ilanının sonrasında belirtilen eğitim durumunu tamamlamış olmak.

        İşe son başvuru yapıldığı andan itibaren istenilen eğitim durumuna sahip olmak.

        Devlet tarafından herhangi bir emeklilik, yaşlılık gibi maaş almıyor olmak.İşe alınma koşullarını bulundurmayan adayların başvuruları geçersiz sayılır.

        Temizlik alanında çalışmak için herhangi bir engelin olmaması.Vardiyalı çalışmaya uygun olarak engelin bulunmaması şartları aranmaktadır.

        BAŞVURULAR:

        İŞKUR İş İlanlarına başvuru yapmak isteyen adaylar Elektronik ortamda veya Alo 170 üzerinden başvuru gerçekleştirebilirler. online başvuru için adayların " https://esube.iskur.gov.tr/ " adresine giriş yapmaları gereklidir.

        YENİ İŞKUR İLANLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ.
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        Haberler Memurlar Beden işçisi ve temizlik personeli başvuru şartları nedir? İŞKUR’dan son dakika açıklaması iş ilanı açıldı