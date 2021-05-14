İŞKUR'dan son dakika açıklaması: İŞKUR çeşitli zaman aralıkları ile özel kurumlara işçi alımı ilanları yayınlıyor. Yeni yayınlanan ilana göre İŞKUR temizlik ve beden işçsi personeli alacak ve binlerce kişilik kontenjan bulunuyor. İstihdamın artması için yayınlanan yeni ilana başvurular başladı. İŞKUR İş İlanlarına başvuru yapmak isteyen adaylar Elektronik ortamda veya Alo 170 üzerinden başvuru gerçekleştirebilirler. online başvuru için adayların " https://esube.iskur.gov.tr/ " adresine giriş yapmaları gereklidir.