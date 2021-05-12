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    • Memurlar
    • 12.05.2021 11:15
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    • 12.05.2021 11:19
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    İstanbul Büyükşehir Belediyesi 278 memuru alımı yapacak! Şartlar belli oldu

    'nun ilan sitesi üzerinden yayınlanan personel alım ilanları yenilendi. Yeni ilanlar arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının 278 memuru alım ilanı da yer aldı.

    İBB 278 zabıta memuru alımı yapacak! Şartlar belli oldu

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 278 memuru alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak zabıta memurlarının 218'inin erkek, 60'ının ise kadın olacağı açıklandı.

    'nun internet portalı üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı şartlar da belirtildi.

    İşte İBB zabıta memuru alım ilanı başvurusu için bilgiler:
    İlan edilen Zabıta Memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

    1. Türk vatandaşı olmak.
    2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
    3. Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
    4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
    5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
    6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
    7. Yaptırılacak arşiv araştırması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.

    İlanla ilgili tüm bilgiler için tıklayın

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    Haberler Memurlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi 278 zabıta memuru alımı yapacak! Şartlar belli oldu