Binlerce adayın katılımıyla 17 Nisan tarihinde yapılan 91. ÖGG sınav sonuçları adaylar tarafından heyecanla araştırılıyor. Sınava katılan adaylar sabahın ilk saatleriyle sonuçları öğrenmek için araştırma yapıyor. Bilindiği üzere Emniyet Genel Müdürlüğü resmi internet sayfasında 91. Özel Güvenlik sınavının soru ve cevapları yayımlanmıştı. Peki, 91. Dönem Özel Güvenlik sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 91. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
90. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
ÖGG sınav sonuçlarının yayımlanan sınav talimatına göre 7 Mayıs Cuma günü açıklanacak. Ancak açıklanacağı saate ilişkin bir duyuru yapılmadı.
Sınav Değerlendirme, Yazılı Sınav Sorularına ve Yazılı Sınav Sonucuna İtiraz:
Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerinesınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 15 TL ücret yatıracaklardır.
Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınav sorularına ve/veya yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığımızın "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" web adresinde yer alan "ÖzelGüvenlik Personeli/Aday" uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak itirazaçıklamasını belirttikten sonra adayın itiraz kaydı oluşturulmuş olacaktır. Ayrıca banka hesabınayatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerineteslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET'e yapacaktır.
ÖGG SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
ÖGG sınav sonuçları Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek. Özel güvenlik sınav sonuçlarını görüntülemek için adayların TC Kimlik No ile sorgulama yapması gerekiyor. Güvenlik sınav sonucu linkine tıklayan güvenlik görevlisi adayları, sonra "Temel Eğitim Sınav Sonucu" sayfasına yönlendirilerek bireysel sonuçlarını görüntüleyebilecek.