Binlerce adayın katılımıyla 17 Nisan tarihinde yapılan 91. ÖGG sınav sonuçları adaylar tarafından heyecanla araştırılıyor. Sınava katılan adaylar sabahın ilk saatleriyle sonuçları öğrenmek için araştırma yapıyor. Bilindiği üzere Emniyet Genel Müdürlüğü resmi internet sayfasında 91. Özel Güvenlik sınavının soru ve cevapları yayımlanmıştı. Peki, 91. Dönem Özel Güvenlik sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 91. Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

90. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖGG sınav sonuçlarının yayımlanan sınav talimatına göre 7 Mayıs Cuma günü açıklanacak. Ancak açıklanacağı saate ilişkin bir duyuru yapılmadı.