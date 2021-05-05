Batman Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 2 öğretim görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda görevlendirileceği açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için istenen belgeler de belirtildi.

İşte Batman Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı başvurusu için istenen belgeler:

Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda istenilen belgeler;

Öğretim Görevlisi kadroları için aranan genel şartlar ve özel şartlar ile ilanda belirtilen diğer koşullara sahip adaylar aşağıdaki belgeleri eksiksiz şekilde kuruma ibraz etmeleri gerekir.

1-Başvurulan unvan, birim, bölüm, anabilim dalı-programı ile ilan numarası ve iletişim bilgilerinin eksiksiz şekilde doldurulduğu (Akademik Kadro Başvuru Formu) Formun Örneği (https://personel.batman.edu.tr) adresi belgeler kısmında yer almaktadır.

2-Özgeçmiş,

3-ALES Sonuç Belgesinin Çıktısı,

4-Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesinin çıktısı,

5-Diploma, Geçici Mezuniyet Belgesi veya Öğrenci Belgesi (e-Devletten alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme aşamasında kabul edilir. e-Devlet harici diploma/mezuniyet belgelerinin mutlaka aslı veya ıslak imzalı/mühürlü onaylı olmalıdır. Yurtdışından alınan diplomaların ise denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)

6-Lisans Transkripti (Mutlaka aslı veya ıslak imzalı/mühürlü onaylı belge olmalıdır. karekodlu transkriptler kabul edilecektir. Adayların transkriptlerinde hem dörtlük/beşlik hem yüzlük not sistemi olması halinde mezun oldukları üniversitenin resmi not sistemini gösteren belge başvuruya eklenecektir.)

7-Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf,

8-Nüfus cüzdan fotokopisi.

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