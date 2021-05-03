DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MEMUR ALIMI

Bakanlık iki farklı alanda alım yapacak. Bu kapsamda KPSS şartı olmaksızın yurtdışında görev yapacak sekreter alımı yapacak. Alımlar en az lise mezunu adaylar içerisinden yapılacak. Öte yandan Dışişleri Bakanlığına bağlı olan Türkiye Ulusal ajansı bünyesindeki eksikliği tamamlamak üzere 80 kişilik boş kadro ile 58 Uzman Yardımcısı, 2 Avukat Alımı, 15 Büro Memuru Alımı, 5 Sekreter Alımı yapılacak. Başvuru için adayların KPSS'den lise, ön lisans veya lisans seviyesinde en az 70 puan almış olmaları gereklidir.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Dışişleri Bakanlığı Memur Alımı başvuruları 26 Nisan 2021 tarihi ile başlayacak olup en geç 17 Mayıs 2021 tarihine kadar yapılması gereklidir. Adaylar başvurularını sadece, Ajansın https://basvuru.ua.gov.tr/ adresli internet sitesi üzerinden yapılacaktır.