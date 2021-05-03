Aile Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı ihtiyaç duyduğu bazı kadrolara alımlar yapacak. Yayınlanan ilanlarda alınacak iş kadrosuna göre KPSS şartının bulunduğu bazılarında ise bulunmadığı en dikkat çeken detaylardan biri oldu. Bakanlık bünyesinde kariyer hedefi olan vatandaşlar için merak edilen tüm detayları derledik.
AİLE BAKANLIĞI MEMUR ALIMI
Aile Bakanlığı tarafından daha 2020 yılı son günü yayımlanan duyuruya göre 250 Memur alımı yapılacağı bildirilmişti Söz konusu ilan 30 Aralık 2020 tarihli resmi gazetede yayımlanmıştı. Ancak Bakanlıkta ilan hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Alım yapılacak kadrolar belli oldu ancak ilan tarihi için bir açıklama gelmedi.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEMUR ALIMI
Bakanlık 10 kişilik boş kadro ile memur alımı ilanı yayımladı. Bu kapsamda 4 Kişi Bilgisayar Mühendisliği / Yazılım Mühendisliği, 4 kişi Harita Mühendisliği / Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği / Geomatik Mühendisliği, 2 kişi Şehir ve Bölge Planlama alımı yapılacak. Adayların başvurusu için 2019 veya 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 70 puan almış olmaları gereklidir.