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    • Memurlar
    • 03.05.2021 11:21
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    • 03.05.2021 11:22
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    Bakanlıkta kariyer hedefleyenler için müjdeli haber geldi! yapacak!

    Bakanlıkta kariyer hedefleyen binlerce kişi için sevindirici haberler geliyor. yapacak. Bazı ilanlarda KPSS puanı önemli olurken bazı alımlarda KPSS’ye bakılmayacak. Resmi Gazete’de yayınlanan iş ilanları ile ilgili araştırmalar gündemde yoğun bir şekilde yapılıyor. Peki hangi bakanlıklar hangi kadrolarına alım yapacak? İşte konuya dair tüm detaylar…

    takvim.com.tr
    Bakanlıkta kariyer hedefleyenler için müjdeli haber geldi!

    Aile Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı ihtiyaç duyduğu bazı kadrolara alımlar yapacak. Yayınlanan ilanlarda alınacak iş kadrosuna göre KPSS şartının bulunduğu bazılarında ise bulunmadığı en dikkat çeken detaylardan biri oldu. Bakanlık bünyesinde kariyer hedefi olan vatandaşlar için merak edilen tüm detayları derledik.

    AİLE BAKANLIĞI MEMUR ALIMI

    Aile Bakanlığı tarafından daha 2020 yılı son günü yayımlanan duyuruya göre 250 Memur alımı yapılacağı bildirilmişti Söz konusu ilan 30 Aralık 2020 tarihli resmi gazetede yayımlanmıştı. Ancak Bakanlıkta ilan hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Alım yapılacak kadrolar belli oldu ancak ilan tarihi için bir açıklama gelmedi.

    ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEMUR ALIMI

    Bakanlık 10 kişilik boş kadro ile memur alımı ilanı yayımladı. Bu kapsamda 4 Kişi Bilgisayar Mühendisliği / Yazılım Mühendisliği, 4 kişi Harita Mühendisliği / Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği / Geomatik Mühendisliği, 2 kişi Şehir ve Bölge Planlama alımı yapılacak. Adayların başvurusu için 2019 veya 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 70 puan almış olmaları gereklidir.

        ADALET BAKANLIĞI MEMUR ALIMI

        Adalet Bakanlığı bünyesine 2021 yılı için Mütercim Tercüman alımı ilanı yayımladı. 23 Kişilik boş kadro ile 10 İngilizce, 8 Fransızca ve 5 Almanca dilinden kamu personeli alımı yapılacak. Adayların 2020 yılında yapılan KPSS'den B Grubu puana göre en az 70 puan almış olmaları gerekmektedir.

        DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MEMUR ALIMI

        Bakanlık iki farklı alanda alım yapacak. Bu kapsamda KPSS şartı olmaksızın yurtdışında görev yapacak sekreter alımı yapacak. Alımlar en az lise mezunu adaylar içerisinden yapılacak. Öte yandan Dışişleri Bakanlığına bağlı olan Türkiye Ulusal ajansı bünyesindeki eksikliği tamamlamak üzere 80 kişilik boş kadro ile 58 Uzman Yardımcısı, 2 Avukat Alımı, 15 Büro Memuru Alımı, 5 Sekreter Alımı yapılacak. Başvuru için adayların KPSS'den lise, ön lisans veya lisans seviyesinde en az 70 puan almış olmaları gereklidir.

        BAŞVURULAR NE ZAMAN?

        Dışişleri Bakanlığı Memur Alımı başvuruları 26 Nisan 2021 tarihi ile başlayacak olup en geç 17 Mayıs 2021 tarihine kadar yapılması gereklidir. Adaylar başvurularını sadece, Ajansın https://basvuru.ua.gov.tr/ adresli internet sitesi üzerinden yapılacaktır.

        KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MEMUR ALIMI

        Kültür Bakanlığı 10 kişilik boş kadro ile sözleşmeli bilişim alanında, 1 Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı, 1 Kıdemli Sistem Uzmanı, 1 Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı, 1 Kıdemli Bilgi Güvenliği Uzmanı, 3 Yazılım (Back-End) Geliştirme Uzmanı, 2 Yazılım (Front-End) Geliştirme Uzmanı, 1 CBS Yazılım Geliştirme Uzmanı alımı yapılacak. Başvurular KPSS Puanı ile veya KPSS siz yapılacaktır.

        BAŞVURULAR NE ZAMAN?

        Kültür ve Turizm Bakanlığı kamu personeli alımı başvuruları 17 Mayıs 2021 tarihi ile başlayacak olup en geç 31 Mayıs 2021 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gereklidir. Adaylar başvurularını sadece elektronik ortamda Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden gerçekleştirmeleri gereklidir.
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