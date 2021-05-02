Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir araştıranlar can kulağı ile gelecek haberi bekliyor. 2020 yılının bitmesi ve 2021 yılına girilmesi ile birlikte Kamuda göre yapmak isteyen milyonlarca adaylar içerisinden olan Bekçilik adayları yeni alım yapılmasını bekliyor. 2020 yılında kontenjan sayısının az olması sebebi ile 2021 yılında en az 11 bin bekçi alımı bekleniyor. Peki 2021 bekçi alımı şartları nedir? Başvurular ne zaman başlayacak? Geçtiğimiz yıllarda yapılan alımlarda Türkiye geneli bir çok ilde alım yapılmıştı. Ancak 2020 yılında sadece 400 kişilik kadro ile İstanbul ilinde alım yapıldı. 2021 yılı için ise Türkiye geneli alım beklenmektedir.
11 BİN BEKÇİ ALIMI İLANI BEKLENİYOR!
Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı olan Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak olan bekçi alımları için adaylar en az 11 bin Bekçi Alımı bekliyor. 2020 yılında bekçi alımının sadece 400 kişilik kontenjan ile sadece İstanbul ilinde alım yapılmıştı. Buna dayanarak adaylar Türkiye Geneli alım ilanı ve en az 11 bin kişilik kontenjan bekliyor.
MEZUNİYET, YAŞ VE ASKERLİK NİTELİKLERİ MERAK EDLİYOR!
EGM bekçi alımı için adayların en çok merak ettiği konulardan biriside mezuniyet, Yaş ve Askerlik şartlarıdır. Bu kapsamda bekçi alımları en az lise mezunu olan ve en az 167 cm boyunda olan adaylardan yapılacak.
BEKÇİ OLMA ŞARTLARI NELERDİR?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
En az 167 cm boyunda olmak,
Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.
Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,
Askerlik ödevini bitirmiş olmak,