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    • Memurlar
    • 28.04.2021 10:50
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    • 28.04.2021 10:50
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    2 öğretim üyesi alımı yapacak! İşte şartlar

    'nun ilan sitesi üzerinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından yakından takip ediliyor. İlanlar arasında sürekli olarak güncelleri ekleniyor. Son eklenen ilanlar arasında 'nin 2 öğretim üyesi alım ilanı da yer aldı.

    Atatürk Üniversitesi 2 öğretim üyesi alacak! İşte şartlar

    Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 2 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin Tıp Fakültesi'nde görevlendirileceği açıklandı.

    'nun internet portalı üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için istenen belgeler de belirtildi.

    İşte Atatürk Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı başvurusu için istenen belgeler:
    1 - PROFESÖR KADROLARI İÇİN:
    - Adaylar müracaat ederken; dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri, nüfus cüzdan fotokopisi ve iki adet fotoğrafla birlikte toplam 6 takım dijital dosyayı (6 adet USB/CD/DVD) Personel Daire Başkanlığına ve 1 takım dijital dosyayı ilgili birime (Fakülte/Yüksekokul) teslim edeceklerdir. Ayrıca, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin 14. maddesi gereğince yayın listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir.

    2 - DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN:
    - 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddesinde belirtilen şartlara haiz adayların, dilekçe, yabancı dil belgesi, özgeçmiş, yayın listesi (Puanlandırma tablosu ile birlikte), nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgesi) ve 2 adet fotoğraf 4 takım dijital dosya (4 adet USB/CD/DVD) halinde yayınları ile ilgili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir.

    İlanla ilgili tüm detaylar için tıklayın

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