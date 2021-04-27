Bakanlıklar ve Kamu Kurumları bünyelerindeki eksikliği karşılamak üzere 28 Nisan 2021 tarihi ile ilanları yayımladılar. 28 Nisan 2021 tarihi ile yayımlanmış olan kamu personeli alımı ilanlarına göre kamuya 260 kişilik boş kadro ile kamu personeli alımı yapılacak. Yayımlanan kamu personeli alımı ilanları için adaylar başvurularını bazı nitelikler doğrultusunda yapılacak. Bu kapsamda alımlar " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak gerekiyor. İşte KPSS'li, KPSS şartsız Sağlık Bakanlığı, TÜBİTAK, Sayıştay Başkanlığı personel alımı şartları...
KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?
Yayımlanan kamu personeli alımı ilanları için adaylar başvurularını bazı nitelikler doğrultusunda yapılacak. Bu kapsamda alımlar " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, 18 yaşını tamamlamış ve 35 Yaşından gün almamış olmak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak " şartları aranacak.
BUGÜN YAYIMLANAN KAMU İLANLARI VE KADRO DAĞILIMI:
Bakanlıklar ve Kamu Kurumları bünyelerindeki eksikliği karşılamak üzere 27 Nisan 2021 tarihi ile ilanları yayımladılar. Farklı kurumlara 260 kişilik kadro ile kamu personeli alımı yapılacak.