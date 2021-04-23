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    • Memurlar
    • 23.04.2021 11:29
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    • 23.04.2021 11:31
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    Gündemde birçok kişi hakında bilgi edinmek istiyor. Vakıf bünyesinde kariyer hedefleyenler ve iş bulmak isteyenler için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları personel alımı ilanlarını Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayınladı. Peki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ? İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları personel alımı şartları!

    Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları personel alımı şartları neler? KPSS'siz personel alımı hangi kadrolara yapılacak? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) personel alımı şartlarında en ilgi çeken KPSS şartının olmaması, 9 ilde yapılacak istihdam hangi vakıflara ve hangi kadrolara olacak? İŞKUR üzerinden açılan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları personal alımına ilişkin bilgileri haberimizde derledik.

    SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARI KPSS'SİZ PERSONEL ALIMI HANGI KADROLARA YAPILACAK?

    Yayımlanan SYDV iş ilanları için her kurum farklı birimlere alım yapıyor. Genel olarak alımların yapıldığı birimler Temizlik İşçisi, Geçici Personel, Büro Görevlisi, Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi şeklinde açıklandı.

    HANGİ VAKIFLARA ALIM YAPILACAK?

    Kars SYDV

    İstanbul Bağcılar SYDV

    Kütahya Çavdarhisar SYDV

    Sivas İmranlı SYDV Pers. Alımı

    Diyarbakır Dicle SYDV Pers. Alımı

    Burdur Ağlasun SYDV

    Şanlıurfa Siverek SYDV Pers. Alımı

    İzmir Karabağlar SYDV Pers. Alımı

    Diyarbakır Kulp SYDV Pers. Alımı

        SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARI KPSS'SİZ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        KPSS'siz işçi alım şartları ilanlara göre değişebiliyor. Genel olarak KPSS şartının aranmadığı ilanlara 18 yaşından büyük ve belirli bir eğitim seviyesini tamamlamış adaylar başvurabilir. İŞKUR üzerinden güncel ilanları inceleyebilirsiniz.
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