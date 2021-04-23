Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları personel alımı şartları neler? KPSS'siz personel alımı hangi kadrolara yapılacak? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) personel alımı şartlarında en ilgi çeken KPSS şartının olmaması, 9 ilde yapılacak istihdam hangi vakıflara ve hangi kadrolara olacak? İŞKUR üzerinden açılan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları personal alımına ilişkin bilgileri haberimizde derledik.
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARI KPSS'SİZ PERSONEL ALIMI HANGI KADROLARA YAPILACAK?
Yayımlanan SYDV iş ilanları için her kurum farklı birimlere alım yapıyor. Genel olarak alımların yapıldığı birimler Temizlik İşçisi, Geçici Personel, Büro Görevlisi, Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi şeklinde açıklandı.
HANGİ VAKIFLARA ALIM YAPILACAK?
Kars SYDV
İstanbul Bağcılar SYDV
Kütahya Çavdarhisar SYDV
Sivas İmranlı SYDV Pers. Alımı
Diyarbakır Dicle SYDV Pers. Alımı
Burdur Ağlasun SYDV
Şanlıurfa Siverek SYDV Pers. Alımı
İzmir Karabağlar SYDV Pers. Alımı
Diyarbakır Kulp SYDV Pers. Alımı