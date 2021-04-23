Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları personel alımı şartları neler? KPSS'siz personel alımı hangi kadrolara yapılacak? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) personel alımı şartlarında en ilgi çeken KPSS şartının olmaması, 9 ilde yapılacak istihdam hangi vakıflara ve hangi kadrolara olacak? İŞKUR üzerinden açılan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları personal alımına ilişkin bilgileri haberimizde derledik.