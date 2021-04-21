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    • Memurlar
    • 21.04.2021 11:51
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    • 21.04.2021 11:51
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    İstanbul'da bulunan 55 zabıta memuru alımı yapacak! Şartlar belli oldu

    'nun ilan sitesi üzerinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından yakından takip ediliyor. İlanlar arasında sürekli olarak güncelleri ekleniyor. Son eklenen ilanlar arasında İstanbul'daki 55 zabıta memuru alım ilanı da yer aldı.

    O belediye zabıta memuru alımı yapacak! İşte şartlar

    tarafından yapılan açıklamada, kurumda görevlendirilmek üzere 55 zabıta memuru alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak zabıta memurlarının 50'sinin erkek, 5'inin kadın olacağı açıklandı.

    'nun internet portalı üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için istenen şartlar da belirtildi.

    İşte Beykoz Üniversitesi zabıta alım ilanı başvurusu için aranan şartlar:
    İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
    a) Türk vatandaşı olmak.
    b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
    c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
    d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
    e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.
    f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

    İlanla ilgili tüm detaylar için tıklayın

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    Haberler Memurlar İstanbul'da bulunan Beykoz Belediyesi 55 zabıta memuru alımı yapacak! Şartlar belli oldu