Nisan ayı itibari ile yeni bültenler yayımlanmaya devam ediyor. Kızılay bünyesindeki ihtiyacı karşılamak üzere 6 değişik bülten yayımladı. Yeni personel alımları yapılacak olup adaylardan KPSS koşulu aranmıyor. Buna göre KPSS siz personel alımı en az lise, ön lisans ve lisans mezunları içerisinden yapılacak. Kızılay personel alım ilanlarını basvuru.kizilaykariyer.com/ilan/site.aspx resmi internet sitesi üzerinden yayınlıyor. Başvuruda bulunabilmek için öncelikle açık pozisyonlar bölümündeki ilan tıklayın. Açılan ilanda belirtilen başvuru şartlarına uygunluk sağlamanız halinde yine sayfanın sağ üst köşesinde bulunan "İlana Başvur" ikonuna tıklayın üyelik ve öz geçmiş adımlarını tamamladıktan sonra başvuru işleminiz tamamlanmış olacak.
KADROSUNA GÖRE ÖZEL ŞARTLAR:
Çağrı Merkezi Operatörü:
Lisans mezunu,
Tercihen ilgili alanda en az 1 yıl deneyim sahibi,
Ms Office programlarını etkin kullanabilen,
İleri düzeyde Arapça bilen (Okuma-Yazma-Konuşma),
Gençlik Çalışanı:
Psikoloji, Sosyal Hizmetler, Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Eğitim Fakültesi bölüm mezunu,
Pedagojik formasyon sahibi ve/veya en az 1 yıl çocuklarla çalışma deneyimi olan,
İyi seviyede Arapça konuşabilen, (Mülakatlar Arapça ve Türkçe gerçekleştirilecek olup bu kriteri sağlamayan adaylar değerlendirme kapsamına alınmayacaktır.)
İletişim becerisi yüksek,
Tercüman (Arapça):
En az ön lisans mezunu,
Ana dil seviyesinde Arapça konuşabilen tercihen okuma ve yazma becerisine sahip,
Ana dil seviyesinde Türkçe (konuşma, okuma ve yazma) bilen,
Tercihen ilgili alanda veya benzer pozisyonda en az 1 yıl deneyim sahibi,
Tercüman (Farsça):
En az lise, tercihen ön lisans ve / veya lisans mezunu,
Ana dil seviyesinde Farsça ve Türkçe (konuşma, okuma ve yazma) bilen,
Tercihen ilgili alanda veya benzer pozisyonda en az 1 yıl deneyim sahibi,
MS Office programlarına hakim,