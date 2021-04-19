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    • Memurlar
    • 19.04.2021 10:54
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    • 19.04.2021 10:54
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    12 öğretim görevlisi alımı yapacak! Şartlar belli oldu

    'nun ilan sitesi üzerinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından yakından takip ediliyor. İlanlar arasında sürekli olarak güncelleri ekleniyor. Son eklenen ilanlar arasında öğretim görevlisi alım ilanı da yer aldı.

    Uludağ Üniversitesi 12 öğretim görevlisi alacak

    Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, üniversite bünyesinde görevlendirilmek üzere 12 öğretim görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim görevlilerinin hangi fakülte ve branşlarda görevlendirileceği de açıklandı.

    'nun internet portalı üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için istenen belgeler de belirtildi.

    İşte Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanı başvurusu için istenen belgeler:
    - Dilekçe
    - Fotoğraf (1 adet )
    - Özgeçmiş (1 adet)
    - Nüfus Cüzdanı fotokopisi (1 adet)
    - Sabıka Kaydı (1 adet)
    - Lisans/Lisansüstü diploma fotokopisi (1 adet) (e-Devlet üzerinden barkotlu olarak alınabilir.)
    - Mezuniyet notunu belirten lisans transkripti fotokopisi (1 adet)
    - Öğrencilik durumunu gösterir belge (*)
    - Yabancı Dil Belgesi (1 adet) (*)
    - ALES Belgesi veya akademik kadroda çalıştığını gösteren belge (1 adet)
    - Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge
    - Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)
    - Alanlarında tecrübe sahibi olduğunu gösteren belge (*)
    (*) İstenen Birim ve Unvanlar İçin.

    İlanla ilgili tüm detaylar için tıklayın

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