Yüzlerce personel alımı müjdesi geldi! (KPSS'li ve KPSS şartsız büro memuru, sağlık personeli, mühendis, avukat, zabıta)

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Giriş sınavının yazılı aşaması, Bankacılık Uzman Yardımcısı (Bankacılık ve Hukuk Alanları), BDDK Uzman Yardımcısı (İletişim Alanı) ve BDDK Uzman Yardımcısı kadroları için bir gün, Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı kadrosu için ise iki gün olmak üzere sabah ve öğleden sonra oturumları halinde İstanbul'da gerçekleştirilecektir. Yazılı ve sözlü sınavın yapılacağı yer ve tarihleri, Covid-19 salgını sürecinde konuya ilişkin alınacak yeni kararlar çerçevesinde belirlenerek Kurumun resmi internet sitesinden (www.bddk.org.tr) duyurulacaktır. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır." ifadelerine yer verildi.