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    • Memurlar
    • 16.04.2021 08:37
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    • 16.04.2021 08:37
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    Yüzlerce personel alımı müjdesi geldi! (KPSS'li ve KPSS şartsız büro memuru, sağlık personeli, mühendis, avukat, zabıta)

    KPSS'li ve KPSS şartsız büro memuru, sağlık personeli, mühendis, avukat, zabıta alımı için detaylar açıklandı. 'ne 21 sözleşmeli sağlık personeli, 'ne 45 Zabıta Memuru, 'na 46 sözleşmeli personel, 'ya ise 120 yapılacak. , kısmi sözleşmeli 77 personel alımı gerçekleştirecek. Üsküdar Belediyesi ise Zabıta Memuru alımı yapacak. Başvuru yapacak adayların zabıta memuru genel ve özel şartlarını dikkatle incelemesi gerekli. Başvurular 26-30 Nisan tarihleri arasında alınacak. En az ortaöğretim düzeyinden gerçekleşecek.

    takvim.com.tr
    Yüzlerce personel alımı müjdesi geldi! KPSS şartsız...

    Kamu kurum ve kuruluşlarına art arda yayımlanan farklı ilanlarla KPSS'li ve KPSS Şartsız toplam 309 yeni personel daha alınacağı bildirildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na KPSS 2021/5 ile önlisans mezunlarından 9 büro personeli, lisans mezunlarından (Avukat, mimar, mühendis kadroları için) 37 personel alımı yapılacak. İlgili alım için ÖSYM üzerinden tercihler 15-21 Nisan tarihleri arasında alınacak. İşte KPSS'li ve KPSS şartsız büro memuru, sağlık personeli, mühendis, avukat, zabıta alımı şartları ve detayları...

    TÜBİTAK'a 77 Kısmi Sözleşmeli Proje Personeli Alınacak

    TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü, Kısmi Süreli Proje Personeli hizmet grubuna 77 personel alımı yapacak. Başvurular https://kariyer.tubitak.gov.tr adresinden online yapılacak. Başvuru işlemlerinin 26 Nisan'da son bulacağı açıklandı.

    Üsküdar Belediyesi Zabıta Alacak

    Üsküdar Belediyesi ise Zabıta Memuru alımı yapacak. Başvuru yapacak adayların zabıta memuru genel ve özel şartlarını dikkatle incelemesi gerekli. Başvurular 26-30 Nisan tarihleri arasında alınacak. En az ortaöğretim düzeyinden gerçekleşecek.

        Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na KPSS 2021/5 ile 46 Sözleşmeli Personel Alınacak

        Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na KPSS 2021/5 ile önlisans mezunlarından 9 büro personeli, lisans mezunlarından (Avukat, mimar, mühendis kadroları için) 37 personel alımı yapılacak. İlgili alım için ÖSYM üzerinden tercihler 15-21 Nisan tarihleri arasında alınacak.

        BDDK 120 Memur Alımı Yapacak

        Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan yapılan açıklamada, kuruma 120 uzman yardımcısı alımı yapılacağı bildirilirken, söz konusu alım için başvuruların, 16-30 Nisan tarihlerinde gerçekleşeceği vurgulandı. Duyuruda, sınavla ilgili, "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna, giriş sınavı sonuçlarına göre Kurum ana ve danışma hizmet birimlerinde (İstanbul) istihdam edilmek üzere Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı, Bankacılık Uzman Yardımcısı (Bankacılık ve Hukuk Alanları), BDDK Uzman Yardımcısı (İletişim Alanı) ile Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesindeki İnsan Kaynakları, Kurul İşleri ve Kararlar, Eğitim, Mali İşler ve İdari İşler Müdürlüklerinde (İstanbul) istihdam edilmek üzere BDDK Uzman Yardımcısı unvanlarında meslek personeli alınacaktır.

        Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Giriş sınavının yazılı aşaması, Bankacılık Uzman Yardımcısı (Bankacılık ve Hukuk Alanları), BDDK Uzman Yardımcısı (İletişim Alanı) ve BDDK Uzman Yardımcısı kadroları için bir gün, Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı kadrosu için ise iki gün olmak üzere sabah ve öğleden sonra oturumları halinde İstanbul'da gerçekleştirilecektir. Yazılı ve sözlü sınavın yapılacağı yer ve tarihleri, Covid-19 salgını sürecinde konuya ilişkin alınacak yeni kararlar çerçevesinde belirlenerek Kurumun resmi internet sitesinden (www.bddk.org.tr) duyurulacaktır. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır." ifadelerine yer verildi.
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        Haberler Memurlar Yüzlerce personel alımı müjdesi geldi! (KPSS'li ve KPSS şartsız büro memuru, sağlık personeli, mühendis, avukat, zabıta)