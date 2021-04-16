Yüzlerce personel alımı müjdesi geldi! (KPSS'li ve KPSS şartsız büro memuru, sağlık personeli, mühendis, avukat, zabıta)

Kamu kurum ve kuruluşlarına art arda yayımlanan farklı ilanlarla KPSS'li ve KPSS Şartsız toplam 309 yeni personel daha alınacağı bildirildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na KPSS 2021/5 ile önlisans mezunlarından 9 büro personeli, lisans mezunlarından (Avukat, mimar, mühendis kadroları için) 37 personel alımı yapılacak. İlgili alım için ÖSYM üzerinden tercihler 15-21 Nisan tarihleri arasında alınacak. İşte KPSS'li ve KPSS şartsız büro memuru, sağlık personeli, mühendis, avukat, zabıta alımı şartları ve detayları...
TÜBİTAK'a 77 Kısmi Sözleşmeli Proje Personeli Alınacak
TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü, Kısmi Süreli Proje Personeli hizmet grubuna 77 personel alımı yapacak. Başvurular https://kariyer.tubitak.gov.tr adresinden online yapılacak. Başvuru işlemlerinin 26 Nisan'da son bulacağı açıklandı.
Üsküdar Belediyesi Zabıta Alacak
Üsküdar Belediyesi ise Zabıta Memuru alımı yapacak. Başvuru yapacak adayların zabıta memuru genel ve özel şartlarını dikkatle incelemesi gerekli. Başvurular 26-30 Nisan tarihleri arasında alınacak. En az ortaöğretim düzeyinden gerçekleşecek.