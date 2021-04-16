Diyarbakır DİSKİ kura çekilişi canlı yayın! Diyarbakır işçi alımı kura sonuçları isim listesi!

Diyarbakır işçi alımı kura sonuçları isim listesi günün araştırılan konularından birisi oldu. Diyarbakır DİSKİ kura çekilişi canlı yayın ekranına ulaşmak isteyen vatandaşlar kura sonuçları ve isim listesini sorguluyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Su Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Sur, Yenişehir ve Kayapınar Belediyelerine alınacak 423 personelin kuraları çekiliyor. Diyarbakır DİSKİ kura sonuçları isim listesi de merak ediliyor.
DİYARBAKIR DİSKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN!
KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Su Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Sur, Yenişehir ve Kayapınar Belediyelerine alınacak 423 personelin kuraları noter huzurunda Cuma günü saat 10:00'da çekilecek.
Salgın nedeniyle uygulamaya konan kısmi kapanma tedbirleri nedeniyle vatandaşların alınmayacağı kura çekimi, Büyükşehir Belediyesi'nin resmi YouTube kanalı ve diğer sosyal medya hesaplarından canlı şekilde yayınlanacak.
DİYARBAKIR DİSKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Kura sonuçları isim listeleri henüz duyurulmadı. Açıklama geldiği takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
ALIM YAPILACAK KADROLAR
Bu personellerden 56'sı Büyükşehir Belediyesi,
87'si DİSKİ Genel Müdürlüğü,
130'u Kayapınar Belediyesi,
100 personel Yenişehir Belediyesi
ve 50 personel de Sur Belediyesi bünyesinde istihdam edilecek.
Şeffaf bir kura yöntemi anlayışla alınacak 423 personel için 423 asil ve bir bu kadarda yedek liste oluşturulacak.